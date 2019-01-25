У берегов Китая появились американские военные корабли

Два корабля ВМС США прошли в водах Тайваньского пролива, несмотря на протесты со стороны Пекина. Об этом сообщает South China Morning Post в пятницу, 25 января. Китай в ответ отправил свои истребители к южным берегам Тайваня, сообщили в Тайбэе.

Эскадренный миноносец McCampbell и корабль снабжения топливом совершили «обычный проход» в проливе в соответствии с международным правом, заявил представитель тихоокеанского флота США Тим Горман. По его словам, это свидетельствует о том, что США придерживаются концепции свободного и открытого Индо-Тихоокенского региона. «Американские ВМС будут летать, ходить и действовать везде, где это позволено международным законом», — сказал он.

В ответ Пекин призвал США придерживаться принципа «единого и неделимого Китая», передает Reuters

Как отмечает газета, это четвертый раз с лета 2018 года, когда американские военные корабли появляются у южных берегов Китая. После того, как это произошло в ноябре, представитель МИД КНР Гэн Шуан выразил обеспокоенность по поводу маневров.

«Мы призываем Соединенные Штаты аккуратно и корректно подходить к вопросу Тайваня, чтобы не навредить миру и стабильности в Тайваньском проливе, а также китайско-американским отношениям», — заявил он.

Маневры также прошли в октябре и июле.