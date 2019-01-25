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Т-34-85 против ПТРК: хуситы засняли уничтожение легендарного танка 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: Twitter
В ходе боевых действий в Йемене повстанцам хуситам удалось уничтожить танк Т-34-85, воевавший на стороне сил просаудовского президента Хади.
В Twitter-аккаунте Yemen Observer появилось видео, на котором противотанковый управляемый снаряд поражает эту машину. Первоначально на кадрах виден сам танк, закопанный в землю по самую башню, находящийся рядом с каким-то строением.
Затем демонстрируется как "тридцатьчетверка" горит. По всей видимости, внутри воспламенились боеприпасы, что и привело к полному уничтожению гусеничного раритета.
Этот бронированный ветеран в последние годы стал одним из самых знаменитых танков данной модели. Начиная с 2016 года, его фотографии достаточно регулярно появлялись в Сети. Т-34-85 был задействован в боях в Дали. Как правило, он участвовал в обстрелах позиций повстанцев.
К началу гражданской войны в Йемене осталось на вооружении около трех десятков таких танков. Они давно уже находились на базах хранения и числились в резерве, но в связи с обострением внутренней ситуации несколько машин были возвращены в строй.
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Армия , Оружие , Йемен
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