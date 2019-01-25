Белорусскую армию вооружили российскими дронами-разведчиками

В центр подготовки и применения беспилотных авиакомплексов армии Беларуси поступил разработанный российскими инженерами дрон "Суперкам С100".

"Беспилотник предназначен для ведения воздушной разведки днем и ночью в различных метеоусловиях. Комплекс обеспечивает получение, передачу и запись информации в реальном времени, определение координат объектов наблюдения", — сообщает пресс-служба Минобороны РБ.

Благодаря малым размерам и цельной конструкции "Суперкам С100" можно легко перевозить и быстро запускать. Использование композиционных материалов с широким применением карбона привело к увеличению срока службы планера беспилотного авиакомплекса в несколько раз.

Масса летательного аппарата — 2,5 килограммов. Размах крыла — один метр, практический потолок — не менее 3600 метров, время полета — 120 минут, скорость от 60 до 125 километров в час. Российский беспилотник также может взлетать при скорости ветра до 15 метров в час, в дождь и умеренный снегопад.

Кроме того, белорусские военные также получили модернизированный наземный мобильный пункт управления на базе "Урал‑43203" для управления беспилотниками.