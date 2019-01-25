Минобороны рассекретило новые документы о блокаде Ленинграда

Минобороны впервые опубликовало архивные документы, касающиеся жизни блокадного Ленинграда и фронтовых операции по прорыву блокады. Среди них — документы о перевозке подлодок железнодорожным транспортом и строительстве подводного трубопровода по дну Ладожского озера.

Накануне годовщины снятия блокады Ленинграда Министерство обороны выложило в открытй доступ архивные документы, раскрывающие детали этой военной операции и подробности жизни города в блокадные годы.

«В преддверии 75-летней годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на официальном сайте Минобороны России опубликована подборка уникальных документов из фондов Центрального архива военного ведомства, раскрывающая подробности освобождения блокадного города. Значительная часть ранее не публиковавшихся документов посвящена единственной военно-стратегической магистрали и уникальной топливной артерии, проходившей по дну Ладоги и связывавшей осажденный город с тыловыми районами страны — Дороге жизни», — говорится в сообщении.

Так, среди публикуемых документов — Постановление военного совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 года о строительстве зимней дороги от станции Заборье Северной железной дороги до Кобона, Южный берег Ладожского озера.

В навигационные периоды перевозки производились по водной трассе на кораблях Ладожской военной флотилии и судах Северо-Западного речного пароходства из портов Новая Ладога и Кобона до порта Осиновец; в период ледостава — по ледовой дороге на автомашинах из Кобоны до Кокорева и Ваганова. В разделе приведена схема эвакуации раненых и больных и противоэпидемического обеспечения восточного и западного берегов Ладожского озера в навигационный период 1942 года.

Общее количество грузов, перевезенных в Ленинград по «Дороге жизни» за весь период ее действия,

составило более 1 615 000 тонн. За это же время было эвакуировано около 1 376 000 человек.

«При отъезде из Ленинграда эвакуируемые сдают в обязательном порядке продуктовые и промтоварные карточки в районные эвакокомиссии взамен чего они снабжаются специальными дорожными талонами, — говорится в постановлении военного совета Ленинградского фронта. — …На всех питательных пунктах по трассе обеспечить выдачу эвакуируемым горячего чая».

Особый интерес представляют документы, рассказывающие о постройке подводного четырехдюймового бензинопровода длиной 35 км (в том числе 25 км под водой) для подачи нефтепродуктов. Он вступил в строй 18 июня 1942 года.

Из постановления военсовета Ленинградского фронта следует,

что трубопровод был рассчитан на поставку 300-350 тонн топлива в сутки.

«Обязать директора Ижорского завода т. Кузнецова передать и отгрузить особому строительству №6 Наркомстроя в срок до 3 мая 1942 года 250 тонн 4-дюймовых нарезных труб, 300 тонн 4-дюймовых не нарезных труб, и 50 тонн 5-дюймовых труб», — говорится в документе.

Кроме того, в разделе публикуется схема прокладки магистрального трубопровода. Второй раздел посвящен Ладожской флотилии. Ладожское озеро играло жизненно важную роль, так как по нему круглый год осуществлялось обеспечение блокированного города.

Минобороны публикует решение народного комиссара военно-морского флота адмирала Льва Галлера о переводе подводных лодок «М-77» и «М-79» на Ладожское озеро.

Подлодки эти перевозились из Ленинграда по железной дороге.

На них были возложены задачи по ведению разведки, длительного наблюдения за подходами к базам, коммуникациями, побережьям, островам противника, обеспечению выполнения операций, запланированных командованием Ленинградского фронта и Балтийского Флота.

Перевозка замаскированных подлодок была осуществлена по железной дороге на специальных платформах в июне 1943 года со станции Дача Долгорукова. Во время транспортировки негабаритного груза приходилось отключать высоковольтные линии, пересекавшие железнодорожный путь, соблюдать определенный скоростной режим. Минобороны публикует схемы погрузки подлодок на четырехосные немоторные платформы грузоподъемностью 60 тонн.

75leningrad.mil.ru

В отчете о боевой деятельности Ладожской военной флотилии за период с 1 июля по 31 декабря 1943 года отражено участие подводных лодок в высадке разведывательно-диверсионных групп на побережье противника, успешное проведение двух боевых операций по высадке и съемке разведчиков в районе южнее Кексгольма и Видлицы.

Всего экипажи субмарин за шесть месяцев провели двенадцать боевых выходов.

В период со 2 по 9 августа 1944 года подводная лодка «М-77» выполняла задачу по высадке десанта на остров Валаам и свободной «охоте» в районе подходов к Сортавала. Операция проводилась скрытно в ночное время.

Заключительный раздел посвязен снятию блокады. 27 января 1944 года командующий войсками Ленинградского фронта генерал Л. А. Говоров подписал приказ №1.

В тексте приказа значится, что войска фронта штурмом овладели важнейшими узлами сопротивления и опорными пунктами противника под Ленинградом: городами Красное село, Ропша, Урицк, Пушкин, Павловск, Мга, Ульяновск, Гатчина и другими, отбросили врага от Ленинграда по всему фронту на 65-100 километров. В ознаменование одержанной победы и в честь полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады 27 января в 20 часов

город салютовал 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.

Ранее в январе в Москве впервые представили рассекреченный рапорт командующего войсками 1-го Белорусского фронта Георгия Жукова , написанный в Государственный комитет обороны 29 января 1945 года и посвященный освобождению Польши.

«Ваш приказ — мощным ударом разгромить противостоящую войскам фронта группировку противника и стремительно выйти к линии польско-германской границы — выполнен», — писал маршал Иосифу Сталину, Георгию Маленкову, Лаврентию Берии и другим членам ГКО.

3 декабря прошлого года Минобороны обнародовало ко Дню неизвестного солдата рассекреченные архивные документы, рассказывающие о боях под Москвой.

В частности, впервые был представлен журнал боевых действий 354-й стрелковой дивизии из состава 16-й армии, где отражены события осени и зимы 1941 года. Командовал дивизией полковник Дмитрий Алексеев , военным комиссаром состоял Василий Белобородов.

Из выложенных данных стало известно, например, о том, что три эшелона 354-й стрелковой дивизии прибыли на станцию Сходня 30 ноября, а последний эшелон разгружался 2 декабря, когда перед частями дивизии была поставлена задача занять и прочно оборонять рубеж Клушино — Матушкино.

А в октябре официальный сайт ведомства впервые опубликовал ранее неизвестные сведения о деятельности финансово-экономической службы армии.

Члены экипажей самолетов краснознаменного Балтийского флота (КБФ), участвовавшие в налетах на столицу Германии 8 августа 1941 года, получали по 2 тыс. руб., следует из приказа № 0265 «О поощрении участников бомбардировки Берлина» за подписью наркома обороны СССР Иосифа Сталина. Помимо денежных вознаграждений, 13 августа четырем пилотам, в том числе командиру первой ударной группы, лично руководившему экипажем флагманского самолета полковнику Евгению Преображенскому, присвоили звания героев СССР.