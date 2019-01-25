В США оценили беспилотник «Охотник»

Новый тяжелый ударный беспилотник «Охотник», фотографии которого на днях появились в Сети, может значительно усложнить жизнь военным США , сообщают американские СМИ.

На опубликованных фотографиях изображен беспилотник, который построен по схеме «летающее крыло» и похож на американский бомбардировщик B-2 Spirit, который, в свою очередь, является самым скрытным самолетом США, отмечает Business Insider.

Истребителям, которые обладают сверхзвуковой скоростью и хорошей маневренностью, необходимо вертикальное хвостовое оперение, что, как отмечает портал, свидетельствует о том, что при создании «Охотника», вероятно, приоритет отдавался именно незаметности в ущерб маневренности и возможностям воздушного боя.

Так, американские беспилотники используются только для работы по наземным целям, так как из-за своей дозвуковой скорости полета они являются легкой мишенью для вражеских истребителей, при этом в российской оборонной промышленности заявляли о том, что «Охотник» станет прототипом истребителя шестого поколения, что предполагает его способность вести воздушный бой, отмечает издание.

Кроме того, на снимках одного из истребителей Су-57 можно увидеть нарисованное на его киле изображение самолета, построенного по схеме «летающее крыло», при этом нарисован он был рядом с силуэтом другого Су-57, что, по мнению автора, может означать возможность совместного применения «Охотников» и этих истребителей.

Таким образом, в случае совместного использования беспилотника-«невидимки» с истребителем Су-57, Россия, возможно, значительно усложнит задачу для американских пилотов и военных планировщиков, которые, по их словам, разгадали все возможности российских самолетов.