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В Пентагоне рассказали о сроках вывода сил США из Сирии 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
При выводе войск США из Сирии будет учтена ситуация на местах и мнение союзников.
У Пентагона нет произвольных сроков вывода воинского контингента из Сирии. Об этом рассказал представитель пресс-службы Министерства обороны США Шон Робертсон.
Он пояснил, что при перемещении американских сил в Арабской республике будет учитываться ситуация на местах и мнение союзников. По словам представителя военного ведомства США, сейчас осуществляется упорядоченный вывод солдат с северо-востока Сирии в рамках указаний правительства.
Робертсон добавил, что численность выводимых отрядов будет колебаться, однако отказался раскрывать эту информацию более подробно, пишет РИА Новости.
Напомним, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о победе над боевиками ИГИЛ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране, после чего объявил об их выводе из САР.
ИГИЛ* — запрещенная в РФ террористическая организация.
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Армия , Дональд Трамп , Пентагон , РИА Новости , Сирия , США
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