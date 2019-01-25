В Пентагоне рассказали о сроках вывода сил США из Сирии

При выводе войск США из Сирии будет учтена ситуация на местах и мнение союзников.

Пентагона нет произвольных сроков вывода воинского контингента из Сирии. Об этом рассказал представитель пресс-службы Министерства обороны США Шон Робертсон.

Он пояснил, что при перемещении американских сил в Арабской республике будет учитываться ситуация на местах и мнение союзников. По словам представителя военного ведомства США, сейчас осуществляется упорядоченный вывод солдат с северо-востока Сирии в рамках указаний правительства.

Робертсон добавил, что численность выводимых отрядов будет колебаться, однако отказался раскрывать эту информацию более подробно, пишет РИА Новости

Напомним, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о победе над боевиками ИГИЛ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране, после чего объявил об их выводе из САР.

ИГИЛ* — запрещенная в РФ террористическая организация.