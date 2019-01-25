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Выживший штурман описал момент столкновения двух Су-34 

News.ru + ещё 4 43 минуты назад
Фото: Vadim Savitsky /Global Look Press
Выживший штурман одного из истребителей-бомбардировщиков Су-34, потерпевших крушение 18 января во время лётно-тактических учений, рассказал о моменте столкновения самолётов в небе над Японским морем.
По словам источника ТАСС, в тот день было облачно, но какое-то время ведомый самолёт был в поле зрения штурмана. Потом он перевёл внимание на приборы почувствовал сильный удар.
«Их самолёт рванул вперед, машина ушла в кабрирование (задрала нос), затем истребитель-бомбардировщик начал заваливаться на правое крыло», — рассказал собеседник агентства воспоминания выжившего лётчика.
Он добавил, что экипаж ведущего Су-34 успел катапультироваться. При этом штурман подчеркнул, что видел купол парашюта своего командира.
Два Су-34 столкнулись в воздухе на Дальнем Востоке
Ранее источники газеты «Коммерсант» назвали причиной аварии ошибку пилотирования, которую допустил командир ведомого бомбардировщика в условиях сильной облачности. По мнению экспертов, ведомый экипаж потерял из вида ведущий борт, а затем командир решил его догнать, что и привело к столкновению.
Ранее News.ru писал о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34, которое произошло на Дальнем Востоке. Согласно сообщению ведомства, дело заведено военным управлением СК по Тихоокеанскому флоту по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полётов и подготовки к ним»).
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Армия , Оружие , Происшествия , СКР , Газета "Коммерсантъ"
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