Выживший штурман описал момент столкновения двух Су-34

Выживший штурман одного из истребителей-бомбардировщиков Су-34, потерпевших крушение 18 января во время лётно-тактических учений, рассказал о моменте столкновения самолётов в небе над Японским морем.

По словам источника ТАСС, в тот день было облачно, но какое-то время ведомый самолёт был в поле зрения штурмана. Потом он перевёл внимание на приборы почувствовал сильный удар.

«Их самолёт рванул вперед, машина ушла в кабрирование (задрала нос), затем истребитель-бомбардировщик начал заваливаться на правое крыло», — рассказал собеседник агентства воспоминания выжившего лётчика.

Он добавил, что экипаж ведущего Су-34 успел катапультироваться. При этом штурман подчеркнул, что видел купол парашюта своего командира.

Ранее источники газеты «Коммерсант» назвали причиной аварии ошибку пилотирования, которую допустил командир ведомого бомбардировщика в условиях сильной облачности. По мнению экспертов, ведомый экипаж потерял из вида ведущий борт, а затем командир решил его догнать, что и привело к столкновению.