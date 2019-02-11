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Зеленский выступил в резким заявлением
Зеленский выступил в резким заявлением

Эксперт считает, что США вынудят Европу разместить ракеты 

РИА Новости + ещё 529 1 час назад
США после выхода из ДРСМД вынудят Европу разместить нацеленные на Россию американские ракеты средней и меньшей дальности, и Москве придется ответить на это симметричными мерами, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Так он прокомментировал заявление главы минобороны Чехии Лубомира Метнара, который в интервью пражской газете Právo не исключил, что в случае ухудшения международной ситуации после разрыва ДРСМД в НАТО могут начаться дискуссии о размещении американских баз в Европе, включая его страну.
"Политика США заключается в том, чтобы использовать выход из ДРСМД как повод для размещения американских ракет средней и меньшей дальности в Европе, нацеленных на Россию. Я придерживаюсь пессимистических сценариев: США продавят Европу, и будет принято решение о развертывании ракет, а мы будем вынуждены отвечать. И это, к сожалению, будет новая геополитическая реальность. Повторится ситуация 1983 года, только на новом технологическом уровне развития вооружений", — сказал он.
По его словам, чтобы избежать такого сценария, Россия "должна политическими методами работать с Европой, вплоть до того, чтобы вести двухсторонние консультации со всеми без исключения европейскими странами".
Коротченко отметил, что "Европе нужно думать прежде всего о том, чтобы не стать мишенью для ответного удара".
"Европа теперь должна спасать себя сама. Россия не заинтересована в ухудшении отношений. И более того, приступив к разработке новых систем, мы заявили, что не будем их развертывать до того как европейцы не развернут у себя американские системы. Поэтому все в руках Европы", — пояснил он.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут. Союзники по НАТО поддержали решение США, считая, что Вашингтон пошел на это в ответ на якобы "значительные риски для евроатлантической безопасности" от крылатых ракет РФ, говорится в распространенном в пятницу заявлении альянса.
Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , США
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