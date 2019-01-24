Страны НАТО до конца 2020 года добавят в бюджет альянса $100 млрд

Страны — члены НАТО до конца 2020 года добавят $100 млрд в бюджет Североатлантического альянса. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг , выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе

"В соответствии с национальными планами союзников по НАТО будет добавлено $100 млрд к концу следующего года", — сказал он.

Лидеры государств альянса на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года приняли декларацию, в которой заявили, что за 10 лет повысят свои военные расходы до 2% ВВП. В качестве аргумента для этого был использован тезис о "более решительной позиции России, которая готова использовать силу для достижения своих целей на мировой арене".

Требование о 2% ВВП на протяжении многих лет озвучивали США, требуя от своих союзников в Европе наращивать оборонные расходы, в частности, обновляя свой парк военной техники, крупнейшим производителем которой в НАТО является американский военно-промышленный комплекс. Однако добиться юридических обязательств о повышении военных расходов Вашингтон смог от своих партнеров по альянсу только в 2014 году, апеллируя к так называемой российской угрозе.