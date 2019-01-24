Лукашевич заявил о подготовке ВСУ к наступлению в Донбассе

Александр Лукашевич. Украинские силовики продолжают перебрасывать тяжелое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ

По его словам, режим прекращения огня регулярно нарушается, при этом наиболее напряженными остаются участки Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, окрестности Светлодарска, участок разведения сил и средств в Золотом.

"За 16-22 января СММ обнаружила 87 единиц украинских тяжелых вооружений, размещенных в нарушение "Комплекса мер", а сразу за пределами линий отвода — 99 единиц. ВСУ перебрасывают к линии соприкосновения ствольную и реактивную артиллерию, в том числе тяжелые 152-мм гаубицы "Акация", 122-мм "Гвоздика" и "Лягушка". Зафиксировано прибытие и разгрузка железнодорожных составов с военной техникой в Константиновке и Бахмуте (Артемовске) Донецкой области", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Он отметил, что силовики продолжают подготовку к наступательным действиям. "В ходе военных учений "объединенных сил" 20 января вблизи Мариуполя подразделение десантно-штурмовых войск под прикрытием ударных вертолетов отрабатывало навыки захвата новых рубежей", — добавил постпред.