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Лукашевич заявил о подготовке ВСУ к наступлению в Донбассе 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики продолжают перебрасывать тяжелое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По его словам, режим прекращения огня регулярно нарушается, при этом наиболее напряженными остаются участки Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, окрестности Светлодарска, участок разведения сил и средств в Золотом.
"За 16-22 января СММ обнаружила 87 единиц украинских тяжелых вооружений, размещенных в нарушение "Комплекса мер", а сразу за пределами линий отвода — 99 единиц. ВСУ перебрасывают к линии соприкосновения ствольную и реактивную артиллерию, в том числе тяжелые 152-мм гаубицы "Акация", 122-мм "Гвоздика" и "Лягушка". Зафиксировано прибытие и разгрузка железнодорожных составов с военной техникой в Константиновке и Бахмуте (Артемовске) Донецкой области", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Он отметил, что силовики продолжают подготовку к наступательным действиям. "В ходе военных учений "объединенных сил" 20 января вблизи Мариуполя подразделение десантно-штурмовых войск под прикрытием ударных вертолетов отрабатывало навыки захвата новых рубежей", — добавил постпред.
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Армия , Войска , Украина , Александр Лукашевич , ОБСЕ
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