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"Думал, они друзья": мать о поджегших ее сына подростках

Эксперт предположил вероятные характеристики БПЛА «Охотник» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Фото: Instagram
Выживаемость беспилотника определяется не только его скоростью, но еще и незаметностью, и рядом других факторов, объяснил газете ВЗГЛЯД эксперт по БПЛА Денис Федутинов, комментируя заявления американских аналитиков об уязвимости нового ударного беспилотного аппарата «Охотник».
«Судя по всему, это действительно дозвуковой аппарат, как и имеющиеся зарубежные аналоги», — согласился с выводами американского издания Денис Федутинов.
Однако он не считает, что это должно повлиять на выживаемость данного аппарата.
«Выживаемость летательных аппаратов в ходе военных операций зависит от множества факторов, включая возможности по маневренности и скорости, а также заметности для РЛС противника. Похоже, в данном случаем было принято решение в определенной степени пойти в русле мировых тенденций в данном вопросе, пожертвовав маневренностью в пользу снижения радиолокационной заметности», — объяснил он.
Необходимость именно в подобных БПЛА Федутинов объяснил тем фактом, что далеко не во всех конфликтах возможно эффективное использование широко распространенных сегодня беспилотников MALE-класса (средневысотные большой продолжительности полета — ВЗГЛЯД), таких как американские Predator и Reaper и их аналоги из других стран. И дело тут в их уязвимости перед современными средствами ПВО, подчеркнул собеседник.
Эксперт отметил, что о других характеристиках «Охотника» пока очень мало данных, известно лишь, что его максимальная взлетная масса составляет 20 тонн. Так что пока сложно предугадать, каким он будет в окончательном варианте.
Федутинов также отметил, что вполне возможно использование нового БПЛА в связке с Су-57.
«Связь с Су-57, а также, возможно, с другими боевыми самолетами «Сухого», вероятно, в большей степени определяется унификацией их систем, которая, как предполагается, была одним из принципов, положенных в основу разработки «Охотника», — объяснил он.
Ранее американские эксперты выразили опасения, что новый беспилотник может значительно усложнить жизнь военным США. При этом они отметили, что скорее всего он обладает дозвуковой скоростью, так как не имеет хвостового оперения, а значит будет уязвим в воздушном бою.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Сети появились фотографии, предположительно, перспективного ударного беспилотника компании «Сухой» «Охотник», который построен по аэродинамической схеме «летающее крыло». Аппарат не имеет хвостового оперения и обладает трехстоечным шасси.
В июле 2018 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что опытный образец «Охотника» должен приступить к испытательным полетам.
Авиационный эксперт, заслуженный военный летчик Владимир Попов заявил, что беспилотный С-70 «Охотник» станет ударным самолетом, который ближе к летательным аппаратам пятого поколения.
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Армия , Оружие , Владимир Попов , Денис Федутинов , Сухой , Деловая газета "Взгляд"
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