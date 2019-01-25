У границ России заметили 19 самолетов-разведчиков

За неделю разведывательную деятельность вдоль границ России вели 19 летательных аппаратов. Об этом сообщает газета российских вооруженных сил «Красная звезда».

Отмечается, что нарушений российского воздушного пространства допущено не было.

По информации газеты, за последнюю неделю истребители из состава дежурных сил российской ПВО два раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.