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У границ России заметили 19 самолетов-разведчиков 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
За неделю разведывательную деятельность вдоль границ России вели 19 летательных аппаратов. Об этом сообщает газета российских вооруженных сил «Красная звезда».
Отмечается, что нарушений российского воздушного пространства допущено не было.
По информации газеты, за последнюю неделю истребители из состава дежурных сил российской ПВО два раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.
Ранее 24 января Минобороны распространило видео перехвата истребителем Су-27 шведского самолета-разведчика «Гольфстрим». Российские военные обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря неизвестную воздушную цель, приближающуюся к государственной границе, и подняли дежурный истребитель. Отмечалось, что самолет ВВС Швеции осуществлял полет без включенного транспондера.
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