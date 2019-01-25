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Раскрыты особенности пулемета «Арматы» 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пулемет российского танка Т-14 «Армата» получил устройство дистанционного перезаряжания, сообщил «Звезде» главный конструктор стрелково-пушечного направления «Завода имени Дегтярева» Андрей Махнин.
«Для обеспечения возможности использования 7,62-миллиметрового танкового пулемета (ПКТМ) вне боевого отделения (снаружи) бронетанковой техники было разработано к пулемету устройство дистанционного перезаряжания. С его помощью автоматически (по сигналу от оператора) производится первичная постановка подвижных частей пулемета на боевой взвод или осуществляется перезаряжание при получении осечек», — сказал специалист.
По его словам, дополнительно проведена доработка электроспуска пулемета по его герметизации, позволяющая исключить попадание воды внутрь электроспуска при атмосферных осадках или преодолении водных преград.
В сентябре прошлого года сообщалось, что Т-14 «Армата» получил новую управляемую ракету, бронепробиваемость которой вдвое превышает толщину брони американского основного танка M1 Abrams.
В июле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.
Т-14 — новейший российский танк на тяжелой гусеничной платформе «Армата». Машина получила необитаемую башню и современные бортовые системы.
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Армия , Оружие , Юрий Борисов , ЗиД
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