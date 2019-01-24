Су-27 перехватил шведский самолет-разведчик у российской границы

Истребитель Су-27 ВКС России перехватил самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции , выполнявший полет без включенного транспондера. Сопроводив шведа вдоль границ России, истребитель вернулся на базу. Перехваты иностранных военных самолетов уже становятся рутиной для ВКС РФ.

Над нейтральными водами Балтийского моря у границ России был обнаружен самолет электронной разведки ВВС Швеции «Гольфстрим». Как сообщает на своем сайте департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, шведский самолет совершал полет без включенного передатчика-транспондера.

На перехват был поднят дежурный истребитель Су-27 ВКС России. Самолет приблизился к шведскому шпиону и сопроводил его, пока «Гольфстрим» не удалился от российских границ.

После этого Су-27 вернулся на аэродром базирования. Как сообщает НСН, военное ведомство опубликовало видеоролик с перехватом шведского самолета. На нем за минуту показаны взлет, момент приближения Су-27 к «Гольфстриму» и посадка российского истребителя.

Чаще всего ВКС России перехватывают у государственных границ американские самолеты-разведчики. Подобные случаи происходят каждый месяц, иногда — по несколько раз.

10 января Boeing RC-135V ВМС США совершил разведывательный полет над Черным морем. В ходе радиоэлектронной разведки самолет должен был собрать сведения о ситуации в Крыму и на Черноморском побережье России. Американский самолет подлетел к Севастополю на расстояние 46 км, но границу России не нарушал. Полет продолжался около четырех часов, Boeing дозаправился в воздухе.

5 января СМИ сообщили, что самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку у российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Американский разведчик несколько часов проводил полет у берегов Сирии, приближаясь к авиабазе «Хмеймим» и к базе материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Отмечается, что полет проходил на высоте около 5 тыс. метров.

В декабре также произошло несколько перехватов. 14 летательных аппаратов провели воздушную разведку у рубежей России за одну неделю, заявили в Минобороны РФ.

26 ноября самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V совершил разведывательный полет вдоль российских берегов Черного моря. Разведчик с позывным BASTE41 вылетел с авиабазы Суда-бей на острове Крит в 08:50 часов по московскому времени и направился в сторону Крыма. Boeing пролетел через воздушное пространство Болгарии, после чего повернул на восток, облетев крымский и кавказский берега России.

В начале ноября стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V заметили у границ Калининградской области. Воздушное судно с бортовым номером 64-14846 вылетело с авиабазы «Милденхолл» в Великобритании и провело разведывательную операцию у российских границ, пребывая в это время в воздушном пространстве Польши.

Схожий перехват был совершен Су-27 ВКС РФ над Черным морем 5 ноября. Истребитель Су-27 приблизился к неопознанному объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его и начал сопровождение, не допуская нарушения границ. Сразу после того, как американский EP-3E лег на другой курс и начал удаляться, ударный самолет ВКС РФ вернулся на аэродром базирования.

Представители командования ВМС США заявили, что российский борт якобы «небезопасно перехватил» их воздушное судно. По данным Пентагона, Су-27 пролетел на высокой скорости в непосредственной близости от самолета-разведчика, сделал небезопасный маневр с применением форсажа и отклонился.

Летчика-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперовй заявил ФАН, что это был необычный перехват.

«Возможно, американец зашел не в тот район, в который ему было дозволено. Или стремительно сближался с нашей границей. В данном случае мы видим, как пилот Су-27 показывает вооружение, что можно расценить как запрет на дальнейший полет по этому курсу», — подчеркнул эксперт.

Российский летчик не мог связаться с экипажем американского EP-3E Aries, поэтому и совершил специальный маневр, понятный на любом языке.