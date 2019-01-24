Истребитель Су-27 ВКС России перехватил самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции, выполнявший полет без включенного транспондера. Сопроводив шведа вдоль границ России, истребитель вернулся на базу. Перехваты иностранных военных самолетов уже становятся рутиной для ВКС РФ.
Над нейтральными водами Балтийского моря у границ России был обнаружен самолет электронной разведки ВВС Швеции «Гольфстрим». Как сообщает на своем сайте департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, шведский самолет совершал полет без включенного передатчика-транспондера.
На перехват был поднят дежурный истребитель Су-27 ВКС России. Самолет приблизился к шведскому шпиону и сопроводил его, пока «Гольфстрим» не удалился от российских границ.
После этого Су-27 вернулся на аэродром базирования. Как сообщает НСН, военное ведомство опубликовало видеоролик с перехватом шведского самолета. На нем за минуту показаны взлет, момент приближения Су-27 к «Гольфстриму» и посадка российского истребителя.
Чаще всего ВКС России перехватывают у государственных границ американские самолеты-разведчики. Подобные случаи происходят каждый месяц, иногда — по несколько раз.
10 января Boeing RC-135V ВМС США совершил разведывательный полет над Черным морем. В ходе радиоэлектронной разведки самолет должен был собрать сведения о ситуации в Крыму и на Черноморском побережье России. Американский самолет подлетел к Севастополю на расстояние 46 км, но границу России не нарушал. Полет продолжался около четырех часов, Boeing дозаправился в воздухе.
5 января СМИ сообщили, что самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку у российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Американский разведчик несколько часов проводил полет у берегов Сирии, приближаясь к авиабазе «Хмеймим» и к базе материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Отмечается, что полет проходил на высоте около 5 тыс. метров.
В декабре также произошло несколько перехватов. 14 летательных аппаратов провели воздушную разведку у рубежей России за одну неделю, заявили в Минобороны РФ.
26 ноября самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V совершил разведывательный полет вдоль российских берегов Черного моря. Разведчик с позывным BASTE41 вылетел с авиабазы Суда-бей на острове Крит в 08:50 часов по московскому времени и направился в сторону Крыма. Boeing пролетел через воздушное пространство Болгарии, после чего повернул на восток, облетев крымский и кавказский берега России.
В начале ноября стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V заметили у границ Калининградской области. Воздушное судно с бортовым номером 64-14846 вылетело с авиабазы «Милденхолл» в Великобритании и провело разведывательную операцию у российских границ, пребывая в это время в воздушном пространстве Польши.
Схожий перехват был совершен Су-27 ВКС РФ над Черным морем 5 ноября. Истребитель Су-27 приблизился к неопознанному объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его и начал сопровождение, не допуская нарушения границ. Сразу после того, как американский EP-3E лег на другой курс и начал удаляться, ударный самолет ВКС РФ вернулся на аэродром базирования.
Представители командования ВМС США заявили, что российский борт якобы «небезопасно перехватил» их воздушное судно. По данным Пентагона, Су-27 пролетел на высокой скорости в непосредственной близости от самолета-разведчика, сделал небезопасный маневр с применением форсажа и отклонился.
Летчика-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперовй заявил ФАН, что это был необычный перехват.
«Возможно, американец зашел не в тот район, в который ему было дозволено. Или стремительно сближался с нашей границей. В данном случае мы видим, как пилот Су-27 показывает вооружение, что можно расценить как запрет на дальнейший полет по этому курсу», — подчеркнул эксперт.
Российский летчик не мог связаться с экипажем американского EP-3E Aries, поэтому и совершил специальный маневр, понятный на любом языке.
В Минобороны ранее заявляли, что
«если для американских летчиков осознание факта перехвата является причиной депрессий и фобий», то им рекомендуется «в будущем маршруты таких полетов у российских границ исключить или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения».