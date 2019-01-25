Расчеты «Искандер-М» под Оренбургом подняты по тревоге в рамках масштабной тренировки ЦВО

Расчеты оперативно— тактических ракетных комплексов "Искандер-М" подняты по тревоге в Оренбургской области в рамках проверки боеготовности Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе округа. "Военннослужащие расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", несмотря на аномальные морозы в регионе, успешно совершают марши в назначенные районы на Тоцком полигоне, где будут выполнять ряд учебно-боевых задач", — говорится в сообщении ведомства. В округе добавили, что действия каждого военного оценивает комиссия. "Также она проверит слаженность действий расчетов, их способность оперативно решать поставленные задачи", — добавили в пресс-службе.