Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Расчеты «Искандер-М» под Оренбургом подняты по тревоге в рамках масштабной тренировки ЦВО 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Расчеты оперативно— тактических ракетных комплексов "Искандер-М" подняты по тревоге в Оренбургской области в рамках проверки боеготовности Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе округа.
"Военннослужащие расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", несмотря на аномальные морозы в регионе, успешно совершают марши в назначенные районы на Тоцком полигоне, где будут выполнять ряд учебно-боевых задач", — говорится в сообщении ведомства.
В округе добавили, что действия каждого военного оценивает комиссия.
"Также она проверит слаженность действий расчетов, их способность оперативно решать поставленные задачи", — добавили в пресс-службе.
ТАСС: последние новости
Источник: спасенный штурман Су-34 рассказал о моменте столкновения самолетов США передали России письмо с требованиями по соблюдению ДРСМД Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при посадке в Мурманской области
Армия , Войска , Оренбург , Оренбургская Область
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
00:20
Роковой ремонт: трагедия в Балашихе
Происшествия
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
02:31
Семья Вани Фокина получила в Магнитогорске новую квартиру
Общество
00:35
Снегопад в Москве продлится двое суток
Погода Новости Москвы
01:49
Крушение Су-34: штурман описал столкновение
Армия Оружие
03:23
Трамп объявит режим ЧП
В мире
00:42
Соловьев заступился за Захарову перед Чубайсом
Общество
00:34
Катастрофу Ту-22М3 спровоцировало вмешательство извне
Армия Происшествия
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение