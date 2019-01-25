Расчеты оперативно— тактических ракетных комплексов "Искандер-М" подняты по тревоге в Оренбургской области в рамках проверки боеготовности Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе округа.
"Военннослужащие расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", несмотря на аномальные морозы в регионе, успешно совершают марши в назначенные районы на Тоцком полигоне, где будут выполнять ряд учебно-боевых задач", — говорится в сообщении ведомства.
В округе добавили, что действия каждого военного оценивает комиссия.
"Также она проверит слаженность действий расчетов, их способность оперативно решать поставленные задачи", — добавили в пресс-службе.