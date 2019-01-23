Калининградская область осталась без бронетанкового прикрытия

Военные эксперты сообщили, что в Калининградской области якобы почти нет бронетанкового прикрытия.

«Еще десять лет назад кое-какие остатки серьезной военной силы после многочисленных сокращений и оптимизаций в Калининградской области сохранялись. Это были, в частности, сотни танков (мы знаем точное количество, но это все же реальная военная тайна, не будем уточнять). В рамках реформы Сердюкова почти все это богатство несколько лет назад было из региона вывезено», — сообщил автор телеграм-канала «Взгляд человека в лампасах», который, как принято считать, ведется высокопоставленными действующими и отставными российскими военными.

По официальным данным, вскоре 11-й отдельный танковый полк, дислоцированный в Калининградской области, должны посетить западные инспекторы. В рамках Венского документа 2011 года они должны проверить численность бронетехники в регионе. В связи с этим а автор канала отметил, что заявления НАТО , касающиеся милитаризации Калининградской области — «вранье чистой воды», поскольку регион на данный момент не располагает значительными бронетанковыми войсками.

«Имеющая стратегическое значение область осталась без бронетанкового прикрытия. Некоторое время назад танки в Калининградскую область было решено вернуть — так и был создан этот самый 11-й отдельный танковый полк. Да только откуда Минобороны возьмет для этого полка бронетехнику? Литва — страна НАТО — никогда не пропустит в Калининград российский воинский эшелон», — поясняется в сообщении канала.

Автор также отметил, что на данный момент этот полк существует «по сути, только на бумаге».

«Пожалуй, натовским инспекторам будет над чем посмеяться», — подытожил автор канала.