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Калининградская область осталась без бронетанкового прикрытия 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военные эксперты сообщили, что в Калининградской области якобы почти нет бронетанкового прикрытия.
«Еще десять лет назад кое-какие остатки серьезной военной силы после многочисленных сокращений и оптимизаций в Калининградской области сохранялись. Это были, в частности, сотни танков (мы знаем точное количество, но это все же реальная военная тайна, не будем уточнять). В рамках реформы Сердюкова почти все это богатство несколько лет назад было из региона вывезено», — сообщил автор телеграм-канала «Взгляд человека в лампасах», который, как принято считать, ведется высокопоставленными действующими и отставными российскими военными.
По официальным данным, вскоре 11-й отдельный танковый полк, дислоцированный в Калининградской области, должны посетить западные инспекторы. В рамках Венского документа 2011 года они должны проверить численность бронетехники в регионе. В связи с этим а автор канала отметил, что заявления НАТО, касающиеся милитаризации Калининградской области — «вранье чистой воды», поскольку регион на данный момент не располагает значительными бронетанковыми войсками.
«Имеющая стратегическое значение область осталась без бронетанкового прикрытия. Некоторое время назад танки в Калининградскую область было решено вернуть — так и был создан этот самый 11-й отдельный танковый полк. Да только откуда Минобороны возьмет для этого полка бронетехнику? Литва — страна НАТО — никогда не пропустит в Калининград российский воинский эшелон», — поясняется в сообщении канала.
Автор также отметил, что на данный момент этот полк существует «по сути, только на бумаге».
«Пожалуй, натовским инспекторам будет над чем посмеяться», — подытожил автор канала.
В последние годы страны ЕС и США неоднократно заявляют о якобы милитаризации Калининградской области.
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Армия , Войска , Министерство обороны , ЕС , НАТО , Калининградская Область
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