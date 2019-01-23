НАТО и Грузия усилят сотрудничество в Чёрном море

«Грузия и НАТО разделяют озабоченность относительно российского военного усиления в Черноморском регионе. Мы активизируем наше сотрудничество на море, включая тренировки для грузинских сил береговой охраны, большее сотрудничество между военно-морскими силами Грузии и НАТО», — сказал генеральный секретарь.

Москва неоднократно обращала внимание на возросшую активность сил НАТО у своих границ. Представители российского руководства отмечали, что действия Москвы в Чёрном море не представляют угрозы для других стран.

Столтенберг также сообщил, что планирует посетить Грузию в марте. В этом месяце в Грузии состоятся совместные с НАТО учения, в которых будут участвовать 17 стран.

В 1994 году Грузия присоединилась к программе НАТО «Партнёрство ради мира», а с 2003 года Тбилиси начал стремиться к углублению связей с альянсом с перспективой стать его членом. На саммите НАТО в апреле 2008 года было подтверждено, что Грузия может стать членом альянса, если будет соответствовать стандартам. В сентябре 2014 года был утверждён пакет мер, содействующих стремлению Грузии вступить в НАТО.