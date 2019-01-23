Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рейтинг Порошенко взлетел
Рейтинг Порошенко взлетел

НАТО и Грузия усилят сотрудничество в Чёрном море 

Парламентская газета + ещё 2 55 минут назад
Фото: FLICKR.COM/NATO
НАТО усиливает взаимодействие с грузинскими ВМС в Чёрном море из-за озабоченности российским военным присутствием в регионе. Об этом в среду заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА «Новости».
В Брюсселе в среду состоялась встреча Столтенберга с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
«Грузия и НАТО разделяют озабоченность относительно российского военного усиления в Черноморском регионе. Мы активизируем наше сотрудничество на море, включая тренировки для грузинских сил береговой охраны, большее сотрудничество между военно-морскими силами Грузии и НАТО», — сказал генеральный секретарь.
Москва неоднократно обращала внимание на возросшую активность сил НАТО у своих границ. Представители российского руководства отмечали, что действия Москвы в Чёрном море не представляют угрозы для других стран.
Столтенберг также сообщил, что планирует посетить Грузию в марте. В этом месяце в Грузии состоятся совместные с НАТО учения, в которых будут участвовать 17 стран.
В 1994 году Грузия присоединилась к программе НАТО «Партнёрство ради мира», а с 2003 года Тбилиси начал стремиться к углублению связей с альянсом с перспективой стать его членом. На саммите НАТО в апреле 2008 года было подтверждено, что Грузия может стать членом альянса, если будет соответствовать стандартам. В сентябре 2014 года был утверждён пакет мер, содействующих стремлению Грузии вступить в НАТО.
Парламентская газета: последние новости
Около 400 террористов атаковали правительственные войска в зоне деэскалации в Сирии Призывники смогут встать на воинский учёт по месту фактического проживания Военные США использовали на учениях копии российского оружия
Комментарии
Армия , Войска , Саломе Зурабишвили , Йенс Столтенберг , НАТО , РИА Новости , Брюссель , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев разнес Роскосмос312
NYT: Путин разрушил надежды Японии по Курилам55
Киев готов объявить эпидемию112
Под поверхностью Земли нашли «бомбу замедленного действия»42
Суд решил судьбу угонщика самолета Сургут — Москва62
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
02:06
«Замена» Сбербанка и другие события дня
В мире
01:08
NYT: Путин разрушил надежды Японии по Курилам
Политика Азия
01:27
Меркель высмеяла Британию
Европа В мире
02:35
Настя Рыбка плохо себя чувствует
Общество
00:13
Угонщик самолета «Аэрофлота» заявил о причастности к терактам 11 сентября
Происшествия
01:00
Ученые воссоздали «волну-убийцу» в лаборатории
Наука и техника Наука
04:19
Рейтинг Порошенко взлетел
Украина В мире
02:47
Суд решил судьбу угонщика самолета Сургут — Москва
Происшествия
04:21
Россия отреагировала на удары Израиля по Сирии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение