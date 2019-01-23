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У границ России разместили крупный калибр 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Артиллеристов Висленской мотострелковой дивизии в Воронежской области вооружили самоходными гаубицами "Мста-СМ2" новейшего образца. Модернизированные самоходки отличаются, в первую очередь, высоким темпом стрельбы — более 10 выстрелов в минуту.
Повышения огневой мощи удалось добиться благодаря усовершенствованной конструкции механизма заряжания 152-миллиметровой пушки. Дивизия получила более 20 глубоко модернизированных самоходных гаубиц.
— Расчеты САУ прошли курс теоретической подготовки и приступили к освоению новой техники. Механики провели осмотры боевых машин, у них начались занятия по вождению самоходок на танкодромах, — рассказали в пресс-службе Западного военного округа.
САУ "Мста-СМ2" предназначена для уничтожения минометных и артиллерийских батарей, бронетехники, сил ПВО и ПРО, живой силы противника. Дальность стрельбы 152-миллиметрового орудия обычными боеприпасами — 30 километров, высокоточными корректируемыми снарядами — 25 км. Благодаря высокой скорострельности в новейших версиях самоходки реализована функция огневого налета, когда несколько снарядов выпускаются один за другим по разным траекториям, а к цели прилетают одновременно. Также модернизированные машины получили комплекс защиты от высокоточного оружия "Накидка".
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Армия , Оружие , Воронежская Область
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