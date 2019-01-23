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Массовую заправку танков отработали в ЗВО 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Более 10 единиц бронетехники одновременно осуществили дозаправку по пути следования к местам выполнения учебно-боевых задач по предназначению.
Задачи по массовой заправке танковых подразделений отработали специалисты материально-технического обеспечения общевойсковой армии Западного военного округа в ходе проверки боевой готовности.
Как сообщила пресс-служба ЗВО, главной задачей учения стало на практике оценить возможности сил и средств материально-технического обеспечения потребностям войск в современном бою. Расчеты ремонтно-эвакуационных рот отработали эвакуацию боевых машин пехоты машин БМП-2 и танков Т-72БА из-под огня противника для оказания технической помощи, а также доставку боеприпасов к наземной ствольной и реактивной артиллерии.
Впервые были решены вопросы по единовременной заправке танковых рот на марше. Более 10 танков одновременно осуществили дозаправку по пути следования к местам выполнения вводных учебно-боевых задач по предназначению.
Подразделения ГСМ с помощью новых авторазливочных цистерн и автоматизированных топливозаправочных комплексов АТЗ-10 развернули 10 рукавов с пистолетами для заправки баков танков. Дозаправка полного топливного бака танка была осуществлена за 4,5 минуты, что позволило в кратчайшие сроки организовать дозаправку, а танковая рота смогла оперативно продолжить движение. Сокращение сроков заправки в боевых условиях, а также увеличение емкости единовременной заправки от одного заправочного комплекса, позволяет увеличить запас хода бронетехники, а также повысить живучесть подразделений и экипажей в условиях возможного авианалета противника.
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Армия , Оружие
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