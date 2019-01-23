Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Шилка» с необычным вооружением замечена в Ираке 

Российская Газета 43 минуты назад
Фото: Twitter
В ходе недавней передачи иракской федеральной полиции танков Т-72 и БМП-1 была замечена необычная зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 Шилка".
Машина, имеющая характерный для сил правопорядка данной страны цвет, отличается вооружением, заменившим штатное. Вместо 23-мм счетверенной автоматической пушки здесь смонтирована спаренная установка ЗУ-23-2 такого же калибра. Также на башне установлены турели для стрельбы из пулеметов с бронещитами.
Данная "Шилка" досталась МВД в наследство от Саддамовской армии. Первые фотографии появились в Сети в 2016 году, когда ее привезли с одного из кладбищ военной техники и после ремонта вернули в строй, передав полиции.
На какое-то время следы этой машины терялись и были даже предположения, что ее потеряли в боях. Но, как оказалось, самоходка "жива", правда, судя по всему, у нее имеются проблемы с вооружением.
Ирак начал получать из Советского Союза ЗСУ-23-4 в первой половине 70-х годов. Всего было поставлено более двух сотен таких машин. Они дополняли имеющиеся в войсках "адские молотилки" — ЗСУ-57-2. "Шилки" активно применялись во время войны с Ираном. Причем очень часто их задействовали во время отражения атак многочисленной иранской пехоты. Также эти самоходки принимали участие в отражении налетов авиации многонациональных сил в 1991 году. Уцелевшие машины сражались против американцев в 2003 году.
Российская Газета: последние новости
Смешной африканский экзоскелет сняли на видео Израиль испытал новую систему ПРО "Хец-3" Американских пилотов готовят ко встрече с российскими комплексами ПВО
Комментарии
Армия , Ближний Восток , В мире , Оружие , МВД , Ирак , Шилка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия показала миру «подозрительную ракету»48
На Западе доказали бессмысленность претензий Киева на Крым117
Сирия угрожает Израилю222
Пока вы спали: Россиян освободят от зарплатного рабства61
Собчак заметили на видео Виторгана с Богомоловым30
Видео
02:06
«Замена» Сбербанка и другие события дня
В мире
00:45
Пока вы спали: Россиян освободят от зарплатного рабства
Общество
04:19
Россия показала миру «подозрительную ракету»
Армия Оружие
01:18
В сеть слили видео нового iPhone с тройной камерой
Гаджеты Наука и техника
05:52
Путин раскрыл детали переговоров по Курилам
Политика
01:26
Астрономы показали «последний вздох» умирающей звезды
Наука и техника
03:28
Рыбку и Лесли спасли «загадочные документы»
Происшествия
01:25
Известный журналист назвал Виторгана зверьком
Общество
14:05
Смешной африканский экзоскелет сняли на видео
Армия
02:20
Самый маленький автомат в мире сняли на видео
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение