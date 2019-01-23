Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нидерланды переведут всю боевую авиацию на биотопливо 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Andy Dunaway/wikipedia.org
Министерство обороны Нидерландов планирует перевести всю свою боевую авиацию на биотопливо. И для этого уже сделали первые шаги — закупили биотопливо для авиационной базы в Леувардене и начали заправлять им истребители F-16 Fighting Falcon.
Как сообщается на сайте Минобороны Нидерландов, уже в нынешнем году на авиабазу поставили 400 тысяч литров биотоплива. А произвели его из кухонных жиров в компании American World Energy. Пока для истребителей делают смесь: пять процентов биотоплива и 95 — авиационного керосина. На этой смеси истребители и летают. Литр биотоплива снижает выбросы углекислого газа на 60-80 процентов по сравнению с литром стандартного топлива.
Военно-воздушные силы Нидерландов хотят постепенно увеличивать процент смешивания топлива. Как пишется на сайте Минобороны, к 2030 году ВВС должны снизить зависимость от ископаемого топлива на 20 процентов.
Российская Газета: последние новости
Израиль испытал новую систему ПРО "Хец-3" Смешной африканский экзоскелет сняли на видео Американских пилотов готовят ко встрече с российскими комплексами ПВО
Армия , Оружие , Нидерланды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян освободят от зарплатного рабства91
Россия показала миру «подозрительную ракету»4
Сирия угрожает Израилю159
«Плохо будет всем»84
На Западе доказали невозможность возврата Крыма Украине4
Видео
02:06
«Замена» Сбербанка и другие события дня
В мире
00:45
Пока вы спали: Россиян освободят от зарплатного рабства
Общество
05:52
Путин раскрыл детали переговоров по Курилам
Политика
03:28
Рыбку и Лесли спасли «загадочные документы»
Происшествия
01:25
Известный журналист назвал Виторгана зверьком
Общество
14:05
Смешной африканский экзоскелет сняли на видео
Армия
02:20
Самый маленький автомат в мире сняли на видео
Оружие Армия
00:24
Сирия угрожает Израилю
В мире Статьи
02:20
Стала известна судьба пилотов рухнувшего Ту-22М3
Армия Происшествия
00:55
Московского бьюти-блогера избили в Челябинске
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение