В армию не берут 135 тысяч призывников из-за ожирения

В российскую армию не попадают около 135 тысяч призывников — они освобождаются от военной службы по медицинским отводам по заболеваниям, связанным с нарушением питания.

На заседании партии "Единой России" Госдуме Анна Попова уточнила, что речь идет о ежегодной статистике — озвученное количество призывников не попадают в армию каждый год.

При этом глава Роспотребнадзора отметила, что власти занимаются проблемами нездорового питания, результатами которого помимо ожирения могут стать также и другие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые и сахарный диабет.