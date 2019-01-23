Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В армию не берут 135 тысяч призывников из-за ожирения 

Российская Газета + ещё 22 57 минут назад
Фото: РИА Новости
В российскую армию не попадают около 135 тысяч призывников — они освобождаются от военной службы по медицинским отводам по заболеваниям, связанным с нарушением питания.
Об этом со ссылкой на данные комиссии Минобороны сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, чьи слова приводит "Интерфакс".
На заседании партии "Единой России" в Госдуме Анна Попова уточнила, что речь идет о ежегодной статистике — озвученное количество призывников не попадают в армию каждый год.
При этом глава Роспотребнадзора отметила, что власти занимаются проблемами нездорового питания, результатами которого помимо ожирения могут стать также и другие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые и сахарный диабет.
Российская Газета: последние новости
Первое фото боевого беспилотника С-70 "Охотник" появилось в Сети Захарова: Провокации в Идлибе угрожают российской базе "Хмеймим" У границ России разместили крупный калибр
Армия , Войска , Анна Попова , Министерство обороны , Единая Россия , Госдума , Роспотребнадзор , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разнос Роскосмосу, угроза Сирии и другие события дня23
«Япония пытается оказать давление на Россию»35
Число россиян сократилось94
Собчак после драки Виторгана обрушилась на россиян48
Украинского силовика взяли в плен в ДНР7
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
01:53
Число россиян сократилось
Социология Общество
01:43
Почему Ротару бросила Крым
Шоу-бизнес Статьи
01:00
«Япония пытается оказать давление на Россию»
В мире Азия
03:37
Собчак после драки Виторгана обрушилась на россиян
Шоу-бизнес
00:30
Германия оказалась верна США
В мире
01:38
Украинского силовика взяли в плен в ДНР
В мире
02:06
«Замена» Сбербанка и другие события дня
В мире
00:53
В смерти Криса Кельми обвинили его жену
Шоу-бизнес
01:08
NYT: Путин разрушил надежды Японии по Курилам
Политика Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение