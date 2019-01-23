Stratfor оценил, хватит ли у России денег на модернизацию армии

Министерство обороны России заявило, что в 2019 году потратит 1,44 трлн рублей на военные закупки в рамках программы модернизации устаревшей техники. Однако, как пишет Stratfor , указанные цифры могут не отражать реальности, поскольку изначально правительство планировало потратить вдвое больше в рамках модернизации, однако падение цены на нефть и западные санкции помешали планам Кремля.

Россия в этом году потратит миллиарды долларов на военную технику, но когда дело доходит до расходов на оборону, дьявол кроется в деталях. Как пишет Stratfor, российское Минобороны заявило, что в 2019 году потратит 1,44 трлн рублей на военные закупки в рамках более масштабной программы модернизации устаревшей техники. С учётом этих расходов Москва утверждает, что доля новой техники в российских вооруженных силах, как ожидается, достигнет 67 процентов, что всего на 3 процента меньше заявленной цели на 2020 год.

Однако, продолжает автор статьи, указанные цифры могут не отражать реальности. Российское правительство изначально планировало потратить вдвое больше в рамках модернизации 2011-2020 годов, однако, столкнувшись с резким падением цен на нефть, у России не было выбора, кроме как сократить свой оборонный бюджет.

Нехватка средств вынудила российских военных планировщиков принять непростые решения о том, куда направить средства в рамках скоординированных усилий по модернизации большого арсенала устаревшей советской техники. Россия сделала акцент на ядерные силы, отдав им львиную долю всех денег на модернизацию. Теперь 82% оборудования ядерных войск обновлено.

Аналогичным образом щедростью Министерства обороны воспользовались ВВС, достигнув показателя модернизации в 74 процента. Однако еще больше отстают военно-морской флот и сухопутные силы, которые могут похвастаться темпами модернизации в 55 и 46 процентов, соответственно.

Как заключает издание, после многих лет упадка Россия стремится восстановить свою военную мощь, но падение цен на нефть, а также западные санкции помешали усилиям Кремля. И даже если российские официальные лица утверждают, что программа модернизации армии почти выполнена, цифры бюджета на 2019 год предполагают, что военные эксперты должны будут сделать так, чтобы этих 1,44 трлн рублей хватило надолго, если они хотят достичь целей, поставленных Кремлём.