Железный человек. На что способен российский армейский экзоскелет

Пешие марш-броски на большие расстояния, переноска тяжестей и снятие нагрузки с позвоночника — уже в этом году на вооружение инженерных войск поступит первый российский серийный экзоскелет. Сейчас он проходит госиспытания. О характеристиках, возможностях и особенностях применения новой экипировки — в материале РИА Новости

Испытание Сирией

Сразу оговоримся: у экзоскелета ЭО-01.02 от "ГБ Инжиниринг" мало общего с бронированными роботизированными скафандрами из фантастических фильмов. Он не сделает солдата сильнее, не позволит ему бегать с нечеловеческой скоростью и прыгать на десятки метров, не защитит от пули. Это все возможно лишь в отдаленном будущем, когда удастся создать компактную и емкую батарейку, чтобы питать системы и сервоприводы боевого костюма достаточно длительное время. Однако у российского изделия есть не менее важные достоинства.

Рычажно-шарнирное механическое устройство, повторяющее спинные, ножные и тазовые сочленения человека, призвано сохранять физические возможности военнослужащего. Экзоскелет защищает суставы и позвоночник, разгружает опорно-двигательный аппарат при переноске тяжелых грузов, снижая усталость мышц. Грубо говоря, это дополнительные ноги и спина, которые берут на себя основную нагрузку.

"Экзоскелет разработан по требованию инженерных войск для операторов робототехники, а также для бойцов штурмовых инженерно-саперных подразделений, — рассказывает РИА Новости генеральный директор АО "ГБ Инжиниринг" Сергей Смаглюк. — Он уже прошел обкатку в войсках и использовался нашими военными инженерами в Сирии. В качестве примера: один офицер в экзоскелете девять часов таскал на себе 35-килограммовый пульт управления робототехническим комплексом разминирования "Уран-6" и почти не устал. Подвижность полная — можно нагибаться, поворачиваться, ходить быстрым шагом и даже бегать. Экзоскелет совершенно спокойно надевается как на форму, так и на бронежилет с разгрузкой. Подгоняется по росту один раз и больше не требует обслуживания и настройки. Не засоряется, не промокает, прощает ошибки. Он "дуракоустойчив".

Человек-арсенал

Освоить экзоскелет несложно, адаптация займет не более недели. Тут как с велосипедом: главное — понять принцип, а дальше дело техники. На то, чтобы надеть экзоскелет и застегнуть все крепления, уходит полторы минуты. Весит он всего семь килограммов. Конструкция изготовлена из легких металлов и карбона российского производства (в ранних вариантах использовался немецкий). Устройство позволяет переносить до 70 килограммов груза на специальной платформе, размещенной за плечами. Это может быть рейдовый рюкзак, автоматический станковый гранатомет (АГС), раненый товарищ и даже 82-миллиметровый миномет с плитой-упором и 12 выстрелами боекомплекта.

"Как только Минобороны примет экзоскелет на вооружение, мы начнем переговоры и с другими ведомствами, — продолжает Сергей Смаглюк. — Уже интересовались инженерные подразделения Росгвардии. Приезжали на испытания и бойцы спецназа ФСБ — так называемые щитовые, которые первыми входят в штурмуемое здание, прикрывая себя и товарищей тяжелым бронещитом. Привезли с собой два щита — учебный и более тяжелый боевой. Мы "упаковали" бойца в экзоскелет со специальной подвесной системой для щита, дали ему сразу боевой, прикрепили к каркасу. Он с ним побегал и говорит: "Давайте боевой". Ему было так легко, что он тяжелый щит принял за учебный".

Разработчики учли все пожелания военных и внесли в конструкцию коррективы. К примеру, военнослужащие ССО предложили внедрить систему экстренного сброса груза со спины. Так на правом плече экзоскелета появился шнур. Рывок — и груз на земле, а боец может быстро укрыться на местности. Для пулеметчиков спецназа разработали заплечный рюкзак-короб на 700 патронов с ленточной подачей боеприпасов по специальному рукаву. Это позволяет стрелку вести плотный огонь без перезарядки.

Вопрос батарейки

Экзоскелет для инженерных войск пойдет в серийное производство очень скоро. В рамках госпрограммы вооружений до 2027 года армия получит сотни комплектов. Интересуются и зарубежные покупатели, однако паспорт экспортного облика изделие получит лишь после постановки на вооружение.

"ГБ Инжиниринг" постоянно прорабатывает варианты модернизации экзоскелета. Сейчас, к примеру, испытывается следующая модификация, позволяющая более свободно поворачиваться влево-вправо. В будущем составные части экзоскелета планируется изготавливать из бронеалюминия, что дополнительно повысит защиту бойца. Кроме того, конструкцию собираются оснастить пьезоэлементами. Это позволит при ходьбе заряжать другие составляющие экипировки — рацию, электронный планшет командира, ГЛОНАСС-навигатор и так далее.

"Даже не завтрашний, а послезавтрашний день этой технологии — активные экзоскелеты с сервоприводами, — объясняет Сергей Смаглюк. — Вот это уже сильно ближе к кинофантастике. В перспективе такое снаряжение повысит силу и скорость военнослужащего. Но нигде в мире пока не решили проблему источника питания. Как только это произойдет, на следующий же день начнется бум экзоскелетов самой разной конструкции и назначения. Сегодня же мы рассматриваем концепцию питания активного экзоскелета от бортовой сети, например, грузового автомобиля. Пришла машина с боеприпасами, военнослужащий надевает "костюм", подключает провод к автомобильному аккумулятору и приступает к разгрузке. Такой проект мог бы пригодиться подразделениям тылового обеспечения".

Возможно, первый серийный российский экзоскелет адаптируют и для гражданской сферы. Скажем, для строительных работ под землей, где приходится переносить тяжелые грузы и инструменты, — метрострой, добыча угля и полезных ископаемых. Но это все потом. А пока пройти этой дорогой предстоит военным.