США заявили о настрое на вывод войск из Афганистана

Вашингтон серьезно настроен на вывод войск США из Афганистана , заявил глава Госдепа Майк Помпео.

Он заявил в Twitter, что США также стремятся к миру в Афганистане, который должен перестать быть пристанищем международного терроризма.

Вашингтон желает укрепить суверенитет, независимость и процветание Афганистана, заявил Помпео.

В декабре сообщалось, что США намерены подготовить план вывода из Афганистана части военных. Белый дом опроверг эту информацию, но позднее в СМИ появились новые подробности плана.