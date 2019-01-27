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США заявили о настрое на вывод войск из Афганистана 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 14 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Вашингтон серьезно настроен на вывод войск США из Афганистана, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
Он заявил в Twitter, что США также стремятся к миру в Афганистане, который должен перестать быть пристанищем международного терроризма.
Вашингтон желает укрепить суверенитет, независимость и процветание Афганистана, заявил Помпео.
В декабре сообщалось, что США намерены подготовить план вывода из Афганистана части военных. Белый дом опроверг эту информацию, но позднее в СМИ появились новые подробности плана.
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Армия , Госдеп США , Афганистан , США
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