Вашингтон серьезно настроен на вывод войск США из Афганистана, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
Он заявил в Twitter, что США также стремятся к миру в Афганистане, который должен перестать быть пристанищем международного терроризма.
Вашингтон желает укрепить суверенитет, независимость и процветание Афганистана, заявил Помпео.
В декабре сообщалось, что США намерены подготовить план вывода из Афганистана части военных. Белый дом опроверг эту информацию, но позднее в СМИ появились новые подробности плана.