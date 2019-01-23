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Боевики «Джебхат Ан-Нусры» атаковали позиции сирийской армии 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: globallookpress.com
Российским Центром по примирению организовано взаимодействие с Турцией, до нее оперативно доводится информация об обстановке в районах в Идлибе, атакованных боевиками.
Боевики «Джебхат Ан-Нусры»* в зоне деэскалации Идлиб атаковали позиции армии САР в районе населенных пунктов Абу-Духур и Абу-Шарджа, сообщили в российском Центре по примирению.
Атака террористов в районе Абу-Шарджа была сорвана огнем сирийских правительственных сил, после чего боевики были вынуждены отойти на исходные позиции. Отмечается, что террористы понесли потери.
В районе Абу-Духура террористам удалось вклиниться в оборону армии САР на глубину до 1,5 км, но затем боевиков отбросили за линию соприкосновения, заявили в ЦПВС.
Российским Центром по примирению организовано взаимодействие с Турцией, до нее оперативно доводится информация об обстановке в районах в Идлибе, атакованных боевиками.
«Джебхат Ан-Нусра»* — запрещенная в РФ террористическая организация.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Джебхат ан-Нусра , Турция
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