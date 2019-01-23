Боевики «Джебхат Ан-Нусры» атаковали позиции сирийской армии

Российским Центром по примирению организовано взаимодействие с Турцией , до нее оперативно доводится информация об обстановке в районах в Идлибе, атакованных боевиками.

Боевики « Джебхат Ан-Нусры »* в зоне деэскалации Идлиб атаковали позиции армии САР в районе населенных пунктов Абу-Духур и Абу-Шарджа, сообщили в российском Центре по примирению.

Атака террористов в районе Абу-Шарджа была сорвана огнем сирийских правительственных сил, после чего боевики были вынуждены отойти на исходные позиции. Отмечается, что террористы понесли потери.

В районе Абу-Духура террористам удалось вклиниться в оборону армии САР на глубину до 1,5 км, но затем боевиков отбросили за линию соприкосновения, заявили в ЦПВС.

Российским Центром по примирению организовано взаимодействие с Турцией, до нее оперативно доводится информация об обстановке в районах в Идлибе, атакованных боевиками.

«Джебхат Ан-Нусра»* — запрещенная в РФ террористическая организация.