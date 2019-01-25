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Ракетные катера Черноморского флота провели учения противовоздушной обороне 

ТАСС + ещё 8 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Ракетные катера Черноморского флота "Набережные Челны" и "Ивановец" провели учения по противовоздушной обороне при участии истребительной авиации. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Черноморского флота.
"Экипажи ракетных катеров "Набережные Челны" и "Ивановец" Черноморского флота (ЧФ) провели учения по противовоздушной обороне (ПВО) с выполнением зенитных артиллерийских стрельб в морском полигоне Черного моря. Два истребителя морской авиации ЧФ Су-30СМ, базирующихся на одном из аэродромов Крыма, выполняли роль истребительной авиации условного противника", — сказали в пресс-службе.
На флоте сообщили, что расчеты ПВО катеров обнаружили цели, взяли на сопровождение и отработали их условное уничтожение стрельбой из зенитного артиллерийского оружия.
"Также экипажи ракетных катеров отработали приемы передачи целеуказаний для эффективного применения вооружения по условному воздушному противнику", — добавили в пресс-службе.
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