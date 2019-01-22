В Туркмении офицерам запаса запретили покидать страну

Об этом сообщает «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода») со ссылкой на источник в Минобороны республики.

«Офицеров запаса еще до Нового года предупреждали быть начеку. Это началось еще в ноябре», — сказал собеседник журналистов.

17 января представитель Минобороны республики заявил, что информация о спешной подготовке к мобилизации резервистов в Туркмении из-за возможного вторжения с территории Афганистана не соответствует действительности.

Несколькими днями ранее появилась информация о том, что власти Туркмении приступили к переучету резервистов из-за ситуации в граничащем с республикой Афганистане. Несколькоими днями позже источник в Минобороны страны сообщал, что масштабная проверка военнослужащих запаса выявила неготовность к началу боевых действий.