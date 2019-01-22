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В Туркмении офицерам запаса запретили покидать страну 

Lenta.ru 29 минут назад
Фото: Burhan Ozbilici / AP
Об этом сообщает «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода») со ссылкой на источник в Минобороны республики.
«Офицеров запаса еще до Нового года предупреждали быть начеку. Это началось еще в ноябре», — сказал собеседник журналистов.
17 января представитель Минобороны республики заявил, что информация о спешной подготовке к мобилизации резервистов в Туркмении из-за возможного вторжения с территории Афганистана не соответствует действительности.
Несколькими днями ранее появилась информация о том, что власти Туркмении приступили к переучету резервистов из-за ситуации в граничащем с республикой Афганистане. Несколькоими днями позже источник в Минобороны страны сообщал, что масштабная проверка военнослужащих запаса выявила неготовность к началу боевых действий.
Подобные распоряжения властей Туркмении могут быть связаны с информацией о наступлении боевиков движения «Талибан» (запрещено в России) на приграничные районы Афганистана и угрозами строящемуся газопроводу ТАПИ. Кроме того, на территории страны действуют ячейки «Исламского государства» (запрещено в России). При этом в декабре появилась информация, что США выводят свои войска из Афганистана.
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Армия , Министерство обороны , Талибан , Туркмения
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