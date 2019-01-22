В СФ призвали РФ не мешать созданию армии ЕС

По его словам, Пентагон негативно отреагирует на создание европейской армии. Белый дом будет мешать реализации данного плана.

«Поэтому Россия не должна сейчас мешать европейцам доказывать свое стремление к возвращению политического суверенитета. Это очень важно. Это в какой-то степени исключит возможность в очередной раз обвинить Россию во вмешательстве в европейские дела», — передаёт слова Морозова ФАН.

Он отметил, что России сейчас нельзя воевать на этом поле.