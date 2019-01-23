Израиль испытал новую систему ПРО «Хец-3»

Израиле успешно прошли испытания новой противоракеты "Хец-3" ("Стрела-3").

Как сообщает ТАСС со ссылкой на минобороны Израиля, был проведен учебный запуск противоракеты. Сначала была запущена ракета-мишень, после чего радары "Хец-3" зафиксировали цель. Данные поступили в центр управления огнем, а после анализа информации выпущенная противоракета перехватила цель. Также сообщается, что это были плановые испытания, и они проходили в центральной части Израиля.

"Управление по противоракетной обороне "Хома" минобороны Израиля и Агентство по противоракетной обороне (ПРО) Пентагона провели успешное испытание противоракетного комплекса "Хец-3" по перехвату баллистической ракеты вне атмосферы", — сообщили в Минобороны Израиля.

По информации израильского радио Kan, противоракету запустили с базы "Пальмахим".

Противоракетный комплекс "Хец" создавался в сотрудничестве с Агентством по противоракетной обороне США и с участием американских компаний. Работа началась в 1986 году. "Хец-3" отличается от ракет-предшественников наличием боеголовки кинетического поражения. Эта противоракета создана для перехвата баллистических ракет за пределами атмосферы. Верхний предел перехвата составляет 100 километров.