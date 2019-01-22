Стала известна судьба пилотов рухнувшего Ту-22М3

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«Аэрофлот» прервал молчание после захвата самолета
«Аэрофлот» прервал молчание после захвата самолета

Два человека погибли при крушении бомбардировщика Ту-22М3 

Газета.Ru 19 минут назад
При крушении бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области погибли два члена экипажа, передает ТАСС.
Как сообщили в Минобороны России, еще два летчика отправлены в больницу.
«После выполнения планового учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд совершил жесткую посадку самолет Ту-22М3. В результате жесткого касания взлетной полосы воздушным судном произошло его разрушение», — сказали в ведомстве.
Отмечается, что полет осуществлялся без боекомплекта.
Ранее сообщалось, что при крушении Ту-22М3 выжили командир и штурман.
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Армия , Видео , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Мурманская Область
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