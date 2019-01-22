Стала известна судьба пилотов рухнувшего Ту-22М3

Два человека погибли при крушении бомбардировщика Ту-22М3

Как сообщили в Минобороны России, еще два летчика отправлены в больницу.

«После выполнения планового учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд совершил жесткую посадку самолет Ту-22М3. В результате жесткого касания взлетной полосы воздушным судном произошло его разрушение», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что полет осуществлялся без боекомплекта.

Ранее сообщалось, что при крушении Ту-22М3 выжили командир и штурман.