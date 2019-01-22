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Силовики взяли штурмом захваченный самолет "Аэрофлота"
Силовики взяли штурмом захваченный самолет "Аэрофлота"

На месте крушения бомбардировщика в Мурманской области произошел пожар 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пожар произошел на месте крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Оленегорском районе Мурманской области, идет его тушение, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
"Разбился бомбардировщик, двое погибли, двое пострадали. Там пожар произошел, сейчас его тушат", — сказал собеседник агентства.
О том, что Ту-22М3 потерпел катастрофу в Мурманской области, ранее сообщил ТАСС источник в силовых структурах. Он уточнил, что на борту самолета, по предварительным данным, выжили два члена экипажа — командир и штурман. Всего на борту самолета находились четыре человека — командир, помощник командира, штурман и штурман-оператор. По словам источника, самолет потерпел аварию на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область), авиапроисшествие случилось около 13:40.
Авиабаза Оленья расположена на Кольском полуострове в 92 км к югу от Мурманска, недалеко от города Оленегорск. На авиабазе дислоцированы самолеты Ту-22М3. Длина взлетно-посадочной полосы — 3500 м, покрытие бетонное.
Ту-22М3 с экипажем из четырех человек предназначен для поражения целей на территории противника в стратегической глубине. Максимальная скорость бомбардировщика достигает 2300 км/ч, дальность полета — 7 тыс. км.
ТАСС: последние новости
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Комментарии2
Армия , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Мурманская Область
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