На месте крушения бомбардировщика в Мурманской области произошел пожар

Пожар произошел на месте крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Оленегорском районе Мурманской области , идет его тушение, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Разбился бомбардировщик, двое погибли, двое пострадали. Там пожар произошел, сейчас его тушат", — сказал собеседник агентства.

О том, что Ту-22М3 потерпел катастрофу в Мурманской области, ранее сообщил ТАСС источник в силовых структурах. Он уточнил, что на борту самолета, по предварительным данным, выжили два члена экипажа — командир и штурман. Всего на борту самолета находились четыре человека — командир, помощник командира, штурман и штурман-оператор. По словам источника, самолет потерпел аварию на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область), авиапроисшествие случилось около 13:40.

Авиабаза Оленья расположена на Кольском полуострове в 92 км к югу от Мурманска, недалеко от города Оленегорск. На авиабазе дислоцированы самолеты Ту-22М3. Длина взлетно-посадочной полосы — 3500 м, покрытие бетонное.

Ту-22М3 с экипажем из четырех человек предназначен для поражения целей на территории противника в стратегической глубине. Максимальная скорость бомбардировщика достигает 2300 км/ч, дальность полета — 7 тыс. км.