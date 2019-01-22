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Израиль испытал комплекс «Хец-3», способный сбивать ракеты в космосе 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: Public domain
Израиль успешно провел очередные испытания комплекса противоракетной обороны "Хец-3", который предназначен для уничтожения целей за пределами земной атмосферы, сообщило министерство обороны.
"Хец-3" ("Стрела-3") разрабатывается для усиления "верхнего эшелона" израильской ПРО, которая должна, по замыслу ее архитекторов, эффективно противостоять всей номенклатуре потенциальных угроз — от самодельных реактивных снарядов из арсеналов палестинских боевиков до иранских баллистических ракет с неконвенциональными боезарядами.
"Испытания были проведены на полигоне в центральной части Израиля под руководством компании Israel Aerospace Industries и при участии ВВС Израиля", — сообщило министерство.
Радары комплекса засекли пуск ракеты-мишени, командный центр проанализировал информацию о цели и построил план ее перехвата.
"После стадии планирования по цели была выпущена противоракета, которая с полным успехом выполнила свою задачу", — сказано в пресс-релизе.
В министерстве говорят об эксперименте как о "важной вехе" проекта "Хец-3". Система уже не раз испытывалась на перехват целей в космосе и два года назад поступила в войска — это было названо завершением первого этапа ее разработки.
На вооружении израильских противоракетных сил уже стоят комплексы Patriot и "Хец" более ранних модификаций, предназначенные для борьбы с иранскими "шихабами" и сирийскими "скадами", а также батареи "Железный купол", которые способны сбивать реактивные снаряды малой дальности типа палестинских "кассамов" и "градов". Промежуточным звеном между ними выступает "Праща Давида". Ее основное предназначение, по сведениям местных СМИ, — перехват ракет дальностью от 70 до 300 километров, которых особенно много у боевиков ливанского движения "Хезболлах".
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Комментарии
Армия , Оружие , Министерство обороны , Хезболла , Израиль
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