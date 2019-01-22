Израиль испытал комплекс «Хец-3», способный сбивать ракеты в космосе

Израиль успешно провел очередные испытания комплекса противоракетной обороны "Хец-3", который предназначен для уничтожения целей за пределами земной атмосферы, сообщило министерство обороны

"Хец-3" ("Стрела-3") разрабатывается для усиления "верхнего эшелона" израильской ПРО, которая должна, по замыслу ее архитекторов, эффективно противостоять всей номенклатуре потенциальных угроз — от самодельных реактивных снарядов из арсеналов палестинских боевиков до иранских баллистических ракет с неконвенциональными боезарядами.

"Испытания были проведены на полигоне в центральной части Израиля под руководством компании Israel Aerospace Industries и при участии ВВС Израиля", — сообщило министерство.

Радары комплекса засекли пуск ракеты-мишени, командный центр проанализировал информацию о цели и построил план ее перехвата.

"После стадии планирования по цели была выпущена противоракета, которая с полным успехом выполнила свою задачу", — сказано в пресс-релизе.

В министерстве говорят об эксперименте как о "важной вехе" проекта "Хец-3". Система уже не раз испытывалась на перехват целей в космосе и два года назад поступила в войска — это было названо завершением первого этапа ее разработки.