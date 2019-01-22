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Убийцей сирийского «Панциря-С» оказался примитивный израильский дрон 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: Пресс-служба армии Израиля
Сирийский зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С1» поразил израильский беспилотный летательный аппарат SkyStriker, пишет в «Известиях» военный эксперт Владислав Шурыгин.
Специалист отмечает, что барражирующий боеприпас SkyStriker производства компании Elbit Systems, так называемый дрон-камикадзе, представляет собой небольшой тихоходный (до 190 километров в час) беспилотный летательный аппарат с толкающим пропеллером и электродвигателем. Масса дрона составляет 35 килограммов, из которых на боевую часть приходится от 5 до 10 килограммов. В воздухе беспилотник способен находиться до двух часов. Управление дроном в режиме теленаведения осуществляет оператор.
Шурыгин пишет, что «применение этого боеприпаса в дневное время представляет определенную проблему, так как он уязвим даже для стрелкового оружия», однако в ночное время налет «стаи» таких «камикадзе» на позиции противовоздушной обороны «может составить серьезную проблему уже для противника».
В ночь на 21 января Израиль атаковал объекты на территории Сирии, которые, по данным еврейского государства, связаны с Ираном. В ходе удара был уничтожен, в частности, комплекс «Панцирь-С1».
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Армия , Оружие , Владислав Шурыгин , газета "Известия"
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