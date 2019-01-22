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На воинский учёт будут ставить по месту проживания 

News.ru 2 часа назад
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Государственная дума приняла в третьем чтении закон о постановке на воинский учёт по месту фактического проживания. Авторами законопроекта стали члены Совета Федерации.
«Законопроектом предусмотрено возложение на указанных граждан обязанности вставать на воинский учет по месту их фактического проживания. При этом в подзаконном акте будет определен порядок постановки их на воинский учет (на основании справки с места учебы или места работы)», — говорится в пояснительной к документу записке.
Авторы считают, что принятие закона обеспечит качество и достоверность воинского учёта и увеличит возможность по призыву на службу, пишет АГН «Москва».
Как ранее писал News.ru, заксобрание Еврейской автономной области внесло в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за неявку призывников в военкомат.
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Армия , Госдума , Совет Федерации , АГН "Москва"
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