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Студентов без прописки будут забирать в армию 

News.ru + ещё 7 59 минут назад
Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press
Отсутствие постоянной регистрации теперь не поможет скрыться от военкомов. Молодых людей призывного возраста обязали вставать на воинский учёт по месту жительства.
Соответствующий закон в третьем чтении приняла Госдума. Как отмечают парламентарии, до принятия закона студенты уезжали в другие города и без регистрации по месту фактического проживания не могли встать на воинский учёт.
Депутаты считают, что с помощью принятия новых поправок существенно снизится нагрузка на военкоматы и вырастет эффективность призывной кампании, информирует «Профиль».
Как пояснил член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, закон направлен в первую очередь на студентов, которые прекратили учёбу и потеряли отсрочку.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект об увеличении штрафов за неявку призывников в военкомат от 500 до 3 тыс. рублей, писал News.ru.
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Армия , Франц Клинцевич , Госдума , Совет Федерации
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