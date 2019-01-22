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Россия облегчит «Циркон» 

Lenta.ru 29 минут назад
Фото: Минобороны РФ
Российские малые ракетные корабли проектов 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М» получат облегченную версию гиперзвуковой ракеты «Циркон», сообщают «Известия».
Газета отмечает, что основные характеристики ракеты практически не изменятся, в частности, оружие совместимо с существующими пусковыми установками. По мнению военного эксперта Дмитрия Корнева, облегченная ракета сохранит двигатель, но получит уменьшенную боеголовку и менее мощный стартовый ускоритель.
Согласно военному эксперту Дмитрию Болтенкову, легкий «Циркон» позволит быстро насытить флот недорогими ракетами.
Противокорабельная ракета «Циркон» разгоняется до десяти чисел Маха и поражает цели на дальности до 500 километров. Одной из потенциальных мишеней такого оружия считается авианосец.
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Армия , Оружие , газета "Известия"
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