Россия облегчит «Циркон»

Российские малые ракетные корабли проектов 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М» получат облегченную версию гиперзвуковой ракеты «Циркон», сообщают «Известия»

Газета отмечает, что основные характеристики ракеты практически не изменятся, в частности, оружие совместимо с существующими пусковыми установками. По мнению военного эксперта Дмитрия Корнева, облегченная ракета сохранит двигатель, но получит уменьшенную боеголовку и менее мощный стартовый ускоритель.

Согласно военному эксперту Дмитрию Болтенкову, легкий «Циркон» позволит быстро насытить флот недорогими ракетами.

Противокорабельная ракета «Циркон» разгоняется до десяти чисел Маха и поражает цели на дальности до 500 километров. Одной из потенциальных мишеней такого оружия считается авианосец.