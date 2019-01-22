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Саперный радар нашел подземный город под Ростовом 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: Пресс-служба ЮВО
В Ростовской области саперы обнаружили под землей командный пункт условного противника и разветвленную сеть ходов сообщения. Найти подземный город удалось благодаря применению новейшего георадара "Око-2".
Военные маневры, как сообщает пресс-служба Южного военного округа, проходили на полигоне Бородиновка. В учениях задействовано более 500 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе мобильный инженерный комплекс разминирования МИКР.
Саперам вначале необходимо было проложить дороги по пересеченной местности с использованием боевой машины разминирования "Вепрь". Созданная на базе танка Т-90 инженерная машина легко справилась с задачей. После чего в разведку отправилась инженерно-штурмовая группа ЮВО, где с помощью новейшего геофизического радара "Око-2" провела детальное обследование территории.
Комплект георадара "ОКО-2" включает в себя сменные антенные блоки, которые позволяют "видеть" под землей и под водой на глубине до 25 метров. Кроме того, радар способен проводить неразрушающий мониторинг среды с высокой детальностью и позволяет изучить объекты до мельчайших деталей.

Кстати

В нескольких километрах от Ростова-на-Дону располагается бывший подземный пункт управления войсками Северо-Кавказского военного округа. Строительство ЗКП началось в 1957 году. Первая очередь бункера была построена за десять лет. Общая площадь подземного штаба — около трех тысяч квадратных метров. Система подземных бункеров оборудована канализацией, дизель-электростанцией, специальными фильтрами для очистки родниковой воды. Имелись помещения для отдыха и работы, столовая и плавательный бассейн. ЗКП мог вместить максимум 500 человек и находиться в автономном режиме несколько месяцев. В 1993 году подземный пункт был закрыт.
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Армия , Войска , Ростовская Область
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