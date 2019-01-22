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В ДНР заявили о стягивании танков ВСУ к Донбассу 

ТК «Звезда»
Фото: defenceu, Twitter
Украинские войска снова прикрываются мирным населением и располагают военную технику вблизи с гражданской инфраструктурой, что нарушает Минские договоренности.
Вооруженные силы Украины стягивают танки для усиления ударной группировки к Донбассу, заявил Даниил Безсонов, начальник пресс-службы народной милиции ДНР.
Безсонов утверждает, что украинские военнослужащие наращивают боевой состав бригад, которые выполняют задачи в зоне ООС. Также он сообщил о развертывании в штате каждой мотопехотной бригаде противника танкового батальона вместо имеющейся танковой роты.
По мнению Безсонова, украинские войска снова прикрываются мирным населением и располагают военную технику вблизи с гражданской инфраструктурой, что нарушает Минские договоренности.
Безсонов подчеркнул, что «за прошедшие сутки зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских боевиков, при этом обстрелу подверглись десять населенных пунктов нашей республики [ДНР]».
Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли из танков ополченцев ДНР в районе поселка Ленинское. В ответ на такую агрессию украинских силовиков руководство ЛНР и ДНР приняли решение о проведении военных маневров.
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