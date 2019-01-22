С-400 «Триумф» в Сибири подняли по тревоге в рамках учений

В рамках проверки боеготовности военнослужащим Центрального округа поставлена задача совершить марш в заданный район и отразить удар условного противника.

Расчеты зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» в Сибири подняли по тревоге. В рамках проверки боеготовности военнослужащим Центрального округа поставлена задача совершить марш в заданный район и отразить удар условного противника.

На маршруте пусковые установки уязвимы, поэтому их традиционно прикрывают ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». После подготовки ложных огневых позиций С-400 принимают привычное вертикальное положение.

Несмотря на «вражеские» электронные помехи, все цели были уничтожены. После учебных пусков расчеты С-400 сменили позицию и отработали противодействие атаке диверсантов.

Всего к тренировке привлекли более 600 человек и около сотни единиц техники.

С-400 «Триумф» — ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Он способен уничтожать цели на высотах от 30 километров до 5 метров.

Дальность обнаружения — до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы — 400 километров. Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения — 5 минут