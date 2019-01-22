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На Украине хотят разрешить владение оружием 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинцам следует позволить владеть оружием, считает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Об этом он заявил на телешоу «В гостях у Дмитрия Гордона», запись которого была опубликована на официальном YouTube-канале программы.
Луценко напомнил, что еще в 2007 году, будучи министром внутренних дел, призывал наделить сограждан правом владеть огнестрельным оружием.
С тех пор, отметил он, в стране накопилось три-пять миллионов единиц нелегального оружия, которое, по-прежнему уверен он, следует легализовать.
«С обязательной гильзотекой, с психиатрической нарко— и алкоэкспертизой», — подчеркнул Луценко.
В ходе того же интервью генпрокурор рассказал, что не одобряет введение на Украине смертной казни и легализацию наркотиков, но поддерживает легализацию проституции.
Кроме того, Луценко использовал «оружейную» метафору, сравнив политика Юлию Тимошенко с пулей.
«Категорически отрицаю, что Юля — агент Кремля. Юля — это пуля, которая летит только по ей известной траектории», — сказал он.
Комментарии1
Армия , Украина , Юрий Луценко , Дмитрий Гордон
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