На Украине хотят разрешить владение оружием

Луценко напомнил, что еще в 2007 году, будучи министром внутренних дел, призывал наделить сограждан правом владеть огнестрельным оружием.

С тех пор, отметил он, в стране накопилось три-пять миллионов единиц нелегального оружия, которое, по-прежнему уверен он, следует легализовать.

«С обязательной гильзотекой, с психиатрической нарко— и алкоэкспертизой», — подчеркнул Луценко.

В ходе того же интервью генпрокурор рассказал, что не одобряет введение на Украине смертной казни и легализацию наркотиков, но поддерживает легализацию проституции.

Кроме того, Луценко использовал «оружейную» метафору, сравнив политика Юлию Тимошенко с пулей.