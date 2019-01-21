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Генерал подчеркнул необходимость укрепления ПВО Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сирийским войскам необходимо сделать выводы из произошедшего, там необходимо выстраивать единую эшелонированную систему ПРО, заявил газете ВЗГЛЯД бывший заместитель главкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев, комментируя уничтожение Израилем двух комплексов ПВО Сирии.
«Какой бы мощной ни была система ПВО 100% гарантии никто никогда не даст», — подчеркнул генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев. Присутствует человеческий фактор, фактор внезапности удара, состояния техники на момент удара, укомплектованности личным составом — находятся ли на боевом дежурстве 30%-ные или полные боевые расчеты, ведь «полный состав не может круглосуточно находиться на рабочих местах» и другие факторы, объяснил эксперт.
«Я уверен, командование Сирийских войск проведет расследование, будет проведен анализ, и повтор с целью выявить все ошибки», — подчеркнул эксперт.
Бижев подчеркнул, что комплексы ПВО должны быть выстроены в Сирии в единую систему. «Это как живой организм. Должна быть выстроена эшелонированная система ПВО. Так, С-300 является комплексом дальнего действия, затем идут комплексы среднего радиуса, например, „Бук“, а затем ближнего действия и малой высоты, такие как „Панцирь“, уже после переносные зенитно-ракетные комплексы», — объяснил эксперт.
Бижев также отметил важность проведения тренировок по взаимодействию. «Когда новая система прибывает, проводят слаживание расчетов, каждому проводят учебный облет», — указал он.
Напомним, в ночь на понедельник Израиль в ответ на обстрел со стороны спецназа иранского Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» провел авианалет, подобного которому не было с мая. При этом Израиль атаковал не только со своей территории, но и из воздушного пространства Ливана.
В результате удара ВВС Израиля частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска, четыре человека погибли и шестеро сирийских военных получили ранения. Кроме того, израильским военным удалось уничтожить два сирийских комплекса ПВО, среди которых «Панцирь С1».
Тем не менее ПВО Сирии в ходе отражения удара Израиля уничтожили более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб, сообщили в Национальном центре управления обороной России.
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Армия , Ближний Восток , В мире , Деловая газета "Взгляд" , Израиль , Сирия
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