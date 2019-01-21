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Россия и Египет осенью проведут первые совместные учения ПВО 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские и египетские зенитчики в конце октября — начале ноября впервые проведут совместные учения ПВО "Стрела Дружбы-2019", сообщил журналистам в понедельник начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Представители командования ЮВО приняли участие в планирующей конференции по подготовке первого совместного российско-египетского учения войск противовоздушной обороны "Стрела Дружбы — 2019". Военнослужащие двух стран обсудили вопросы подготовки и проведения совместного учения, состав привлекаемых сил", — сказал он.
В течение двух недель военнослужащие ЮВО в составе подразделений ПВО на полигоне учебного тактического центра войск ПВО Египта отработают учебно-боевые задачи. Боевые стрельбы проведут смешанные расчеты ПВО, состоящие из российских и египетских военных.
Учения проводятся для обмена опытом, развития военного и военно-технического сотрудничества двух стран. Будут задействованы около 100 военнослужащих 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.
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Комментарии
Армия , Вадим Астафьев , Египет
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