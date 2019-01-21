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Спецназ Северного флота получил собственный подводный тир 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: mil.ru
Новый учебный комплекс для подготовки спецназа открылся в Гаджиево, одной из баз Северного флота РФ. В торжественной церемонии приняли участие командующий подводными силами СФ Аркадий Романов и представители компании, которая сконструировала тренажер, сообщает агентство ТАСС.
Новый учебный комплекс разделен на несколько зон: подводное стрельбище, торпедный аппарат подлодки, разные люки и системы аварийного спасения. Также боевые аквалангисты могут тренироваться прыгать в воду с высоты, имитируя десантирование с вертолета, карабкаться на прибрежные скалы и брать штурмом здания.
Подобные учебные комплексы появятся и в других подразделениях Северного флота. Там сможет тренироваться не только подводный спецназ, но и спасатели.
Стоит добавить, что в Гаджиево уже существует учебно-тренировочный комплекс для подводников. Моряки в условия, которые максимально приближены к реальным, тренируются заделывать пробоины в корпусе, тушить пожар в отсеках подлодки, пользоваться индивидуальными дыхательными приборами, покидать корабль через торпедный аппарат и подниматься с глубины.
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Комментарии
Армия , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС , Гаджиево
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