Госиспытания первого боевого экзоскелета завершат в России до 2020 года

Государственные испытания первого российского пассивного экзоскелета ЭО-1 планируется завершить до конца 2019 года. Об этом ТАСС рассказал старший научный сотрудник Центрального научно-исследовательского испытательного института (ЦНИИ) инженерных войск им. Д. М. Карбышева, где испытывают новое изделие, майор Артем Чистобаев.

"Сейчас экзоскелет в предсерийном виде проходит испытания, предварительные испытания завершатся, скорее всего, к лету 2019 года, ориентировочно, к концу года будут завершены государственные испытания", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, активная доработка изделия ведется полтора года, сам процесс внедрения новинки начался около трех лет назад.

"Первый опытный образец был представлен в Институте имени Карбышева в 2015 году", — отметил Чистобаев.

Также, майор сообщил, что именно ЭО-1 проходил апробацию в Сирии при разминировании Пальмиры специалистами Международного противоминного центра Вооруженных сил.

"С марта по апрель 2017 года экзоскелет применялся в боевых условиях при разминировании местности и объектов исторической части Пальмиры", — добавил собеседник ТАСС.

В Инженерных войсках его применяют операторы робота разминирования "Уран-6", пульт управления и связи которого весит порядка 20 кг. Военные инженеры также планируют адаптировать экзоскелет под тяжелую броню батальонов штурма и разграждения ОВР-3Ш, вес которой составляет 25-30 кг.

Экзоскелет ЭО-1

Пассивный экзоскелет ЭО-1 предназначен для разгрузки опорно-двигательного аппарата военнослужащих при переноске грузов весом до 50 кг во время длительных маршей и при проведении штурмовых операций. Обеспечивает защиту суставов, позвоночника, может подгоняться по росту и комплекции под конкретного военнослужащего. Преимуществами пассивного экзоскелета является простота и надежность — он не требует элементов питания, сервоприводов, системы управления и различных датчиков.

Корреспонденту ТАСС удалось на себе проверить свойства экзоскелета. ЭО-1 органично повторяет опорно-двигательный аппарат и в статическом положении принимает весь вес нас себя — ноги и спина перестают чувствовать даже вес собственного тела, не говоря уже о пульте управления роботом "Уран-6" массой 20 кг. При этом изделие позволяет присаживаться на колено, садиться, ложиться, вставать и передвигаться быстрым шагом.