Испытания США российского «Тора» показали на видео

Во время учений Southern Strike («Южный удар») американские военные задействовали имитаторы тактических зенитных ракетных комплексов «Тор» и «Оса», используемых Вооруженными силами России . Соответствующее видео учений на YouTube опубликовал Defence Blog.

Издание отмечает, что тренировка проходила на полигоне Кэмп Шелби (Миссисипи). Кроме макетов «Тора» и «Осы», в учениях приняли участие американский вертолет AH-64 Apache и бронетранспортер БТР-80. Согласно информации Defence Blog, испытания позволили американским военным обновить навыки противодействия российской технике, забытые с окончанием холодной войны.