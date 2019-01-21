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Испытания США российского «Тора» показали на видео 

Lenta.ru + ещё 1 18 минут назад
Во время учений Southern Strike («Южный удар») американские военные задействовали имитаторы тактических зенитных ракетных комплексов «Тор» и «Оса», используемых Вооруженными силами России. Соответствующее видео учений на YouTube опубликовал Defence Blog.
Издание отмечает, что тренировка проходила на полигоне Кэмп Шелби (Миссисипи). Кроме макетов «Тора» и «Осы», в учениях приняли участие американский вертолет AH-64 Apache и бронетранспортер БТР-80. Согласно информации Defence Blog, испытания позволили американским военным обновить навыки противодействия российской технике, забытые с окончанием холодной войны.
В августе 2018 года в «Рособоронэкспорте» заявили, что Россия предложит иностранным заказчикам новейший ЗРК (зенитный ракетный комплекс) «Тор-Э2», который допускает интеграцию в систему ПВО, созданную по стандартам НАТО.
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Армия , Видео , Оружие , Рособоронэкспорт , НАТО , США
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