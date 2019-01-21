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Стали известны подробности падения БТР в пропасть 

ТВ Центр 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Бронетранспортер рухнул в ущелье реки Кодори в Абхазии. Инцидент произошел еще 18 января. Погибли три человека.
БТР с солдатами возвращался с полигона в пункт дислокации. На узком участке водитель не справился с управлением и выехал на обочину. Под тяжестью машины грунт стал осыпаться и она рухнула в ущелье.
Как пишет URA.RU, травмы получили два человека. Еще трое погибли — водитель БТР, призывник из Челябинска Алексей Аниськин и срочник из Сызрани.
Причины происшествия выясняются. Вероятно, что случившееся будет оформлено, как ДТП.
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Армия , Происшествия , Абхазия
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