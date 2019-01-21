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Силы Балтфлота взяли на сопровождение два американских эсминца 

ТК «Звезда» + ещё 16 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
Наблюдение за действиями американских военных кораблей в Балтийском море осуществляется корветами ВМФ России «Бойкий» и «Сообразительный».
Силы Балтийского флота РФ взяли на сопровождение вошедшие в южную часть акватории Балтийского моря эсминцы управляемого ракетного оружия ВМС США «Грейвли» и «Портер». Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
Наблюдение за действиями американских военных кораблей осуществляется корветами ВМФ России «Бойкий» и «Сообразительный», уточнили в ведомстве.
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Армия , Ближний Восток
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