Силы Балтфлота взяли на сопровождение два американских эсминца

Наблюдение за действиями американских военных кораблей в Балтийском море осуществляется корветами ВМФ России «Бойкий» и «Сообразительный».

Силы Балтийского флота РФ взяли на сопровождение вошедшие в южную часть акватории Балтийского моря эсминцы управляемого ракетного оружия ВМС США «Грейвли» и «Портер». Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Наблюдение за действиями американских военных кораблей осуществляется корветами ВМФ России «Бойкий» и «Сообразительный», уточнили в ведомстве.