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ПВО Сирии уничтожили более 30 израильских крылатых ракет и управляемых авиабомб 

ТК «Звезда» 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Двадвать первого января в период с 02.11 до 02.56 ВВС Израиля нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
«В ходе отражения удара силами ПВО САР уничтожены более тридцати крылатых ракет и управляемых авиабомб», — говорится в сообщении.
В Центре уточнили, что в результате атаки погибли четыре сирийских военнослужащих, еще шесть получили ранения.
В результате удара частично была повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска.
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Армия , Оружие , Израиль , Сирия
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