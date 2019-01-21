ПВО Сирии уничтожили более 30 израильских крылатых ракет и управляемых авиабомб

Двадвать первого января в период с 02.11 до 02.56 ВВС Израиля нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

«В ходе отражения удара силами ПВО САР уничтожены более тридцати крылатых ракет и управляемых авиабомб», — говорится в сообщении.

В Центре уточнили, что в результате атаки погибли четыре сирийских военнослужащих, еще шесть получили ранения.

В результате удара частично была повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска.