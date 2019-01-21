В РФ силовиков вооружат электронными «Пищалями» для охоты за дронами

Российские военные и силовые структуры получат на вооружение около 200 комплектов радиоэлектронных ружей "Пищаль" для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Разработанные комплексы прошли предварительные испытания в ФСБ Минобороны , а также в Росгвардии и получили положительные оценки.

"В течение первого и второго кварталов 2019 года планируется реализовать порядка 200 комплектов средств противодействия БПЛА производства концерна "Автоматика". Это поставки в интересах российских заказчиков", — заявили РИА Новости в пресс-службе концерна "Ростех".

Напомним, что впервые широкой публике радиоэлектронная "Пищаль" была показана на форуме "Армия-2018". Переносной комплекс "Пищаль" предназначен для подавления систем навигации и связи беспилотников. Ружье для охоты на дроны весит три килограмма, и работает в диапазоне частот от 600 до 6000 МГц. Эффективная дальность примирения — более двух километров.

Разработчики переносного оружия РЭБ из концерна "Автоматика" утверждают, что во время испытаний "Пищаль" сбила более 20 беспилотников.

Кроме того, российские инженеры в инициативном порядке разработали полный комплект многофункциональных средств борьбы с беспилотниками. Помимо "Пищали" ими созданы мобильный комплекс "Сапсан" и стационарный — "Таран". Каждый из них включает подсистемы обнаружения и сопровождения дронов, радиоэлектронного воздействия на их каналы связи и управления, а также возможность передачи целеуказаний средствам огневого поражения.