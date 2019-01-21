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В РФ силовиков вооружат электронными «Пищалями» для охоты за дронами 

Российская Газета + ещё 4 29 минут назад
Фото: Антон Тушин/Концерн "Ростех"
Российские военные и силовые структуры получат на вооружение около 200 комплектов радиоэлектронных ружей "Пищаль" для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Разработанные комплексы прошли предварительные испытания в ФСБ, Минобороны, а также в Росгвардии и получили положительные оценки.
"В течение первого и второго кварталов 2019 года планируется реализовать порядка 200 комплектов средств противодействия БПЛА производства концерна "Автоматика". Это поставки в интересах российских заказчиков", — заявили РИА Новости в пресс-службе концерна "Ростех".
Напомним, что впервые широкой публике радиоэлектронная "Пищаль" была показана на форуме "Армия-2018". Переносной комплекс "Пищаль" предназначен для подавления систем навигации и связи беспилотников. Ружье для охоты на дроны весит три килограмма, и работает в диапазоне частот от 600 до 6000 МГц. Эффективная дальность примирения — более двух километров.
Разработчики переносного оружия РЭБ из концерна "Автоматика" утверждают, что во время испытаний "Пищаль" сбила более 20 беспилотников.
Кроме того, российские инженеры в инициативном порядке разработали полный комплект многофункциональных средств борьбы с беспилотниками. Помимо "Пищали" ими созданы мобильный комплекс "Сапсан" и стационарный — "Таран". Каждый из них включает подсистемы обнаружения и сопровождения дронов, радиоэлектронного воздействия на их каналы связи и управления, а также возможность передачи целеуказаний средствам огневого поражения.
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Армия , Оружие , ФСБ , Министерство обороны , РИА Новости
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